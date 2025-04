FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der jüngste Produktionsbericht des Bergbaukonzerns belege ein witterungsbedingt durchwachsenes erstes Quartal, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757