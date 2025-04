Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenorchestrierung, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Konferenzschaltung zur Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 endende erste Quartal geplant hat. Die Konferenzschaltung findet am Donnerstag, 8. Mai, um 8.30 Uhr New Yorker Zeit statt. Geleitet wird die Konferenzschaltung von Bob Courteau, Interim-CEO und Chairman, sowie Blaine Fitzgerald, CFO, die während einer anschließenden Frage-und-Antwort-Runde zu Verfügung stehen werden. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, 7. Mai 2025, veröffentlichen.

INFORMATIONEN ZUR KONFERENZSCHALTUNG

DATUM: Donnerstag, 8. Mai 2025 UHRZEIT: 8.30 Uhr ET ANMELDUNG FÜR TEILNEHMER: https://registrations.events/direct/Q4I914161909 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/893796070 (drei Monate lang abrufbar)

Voranmeldung

Die Teilnehmer müssen sich im Voraus für die Live-Konferenzschaltung anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit den Anweisungen zur Einwahl in die Konferenzschaltung, einschließlich der Einwahldaten und einer eindeutigen PIN. Zur angegebenen Uhrzeit wählen sich die registrierten Teilnehmer unter Verwendung der in der Bestätigungs-E-Mail angegebenen Rufnummern ein und werden nach Eingabe ihres eindeutigen PIN-Codes direkt zur Konferenz weitergeleitet. Es wird empfohlen, dass Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn des Events anmelden.

