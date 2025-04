DJ Aktien Schweiz etwas fester - ABB nach soliden Zahlen gesucht

DOW JONES--Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt in das lange Osterwochenende verabschiedet. Der Zollstreit und die damit verbundene Unsicherheit bestimmten weiter das Geschehen. Leicht stützend wirkte die Nachricht, dass die USA und Japan bei ihren Gesprächen über ein Handelsabkommen Fortschritte gemacht hätten. Wegen der bevorstehenden viertägigen Handelspause, während der viel geschehen kann, griffen Anleger jedoch bevorzugt zu defensiven Werten. Konjunkturzykliker wurden eher gemieden.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.661 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,45 (zuvor: 23,55) Millionen Aktien. An Karfreitag und Ostermontag ruht der Börsenhandel in der Schweiz; er wird am Dienstag wieder aufgenommen.

Unter den Einzelwerten gewannen ABB 1,4 Prozent. Der Konzern hatte solide Geschäftszahlen vorgelegt. Gut kam auch an, dass ABB mit Robotics eine weitere Sparte abspalten will.

Richemont rückten um 1,0 Prozent vor, nachdem sich die Uhrenexporte der Schweiz im März verglichen mit dem Vorjahr leicht erholt hatten, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorging. Besonders die Exporte in die USA legten zu. Hier könnten Vorzieheffekte eine Rolle gespielt haben, so Analysten mit Verweis auf die im April eingeführten US-Strafzölle. Auch sei der Trend im ersten Quartal mit einem Rückgang um 1,1 Prozent negativ. Swatch-Namensaktien stiegen um 0,3 Prozent.

Indexschwergewicht Nestle stützte den SMI mit einem Plus von 1,4 Prozent. Auf der Gewinnerseite fanden sich auch die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom mit plus 0,9 Prozent. Die Konjunkturzykliker Geberit und Holcim verloren hingegen 1,3 und 0,9 Prozent.

April 17, 2025

