News von Trading-Treff.de Hilft die EZB dem DAX? Wall Street schaut auf Zölle, Aktienanalyse Apple, AMD, Nvidia, Meta, UnitedHealth und weiteren Aktien. DAX mit starkem Wochenabschluss Diese Handelswoche endet an der Börse bereits am Donnerstagabend und geht mit einem handelsfreien Tag direkt in das Osterwochenende über. Kurz nach dem Start der Wall Street zeigten sich dort eher verhaltene Kurse, die im Umfeld der Zollverhandlungen weitere Unsicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...