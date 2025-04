Die Rigaku Corporation, ein Konzernunternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku") und SPERA PHARMA, Inc. (Hauptsitz: Osaka; President Representative Director: Keitaro Iwaki; im Folgenden "SPERA PHARMA") haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die pharmazeutische Entwicklung durch die Nutzung der hochmodernen Technologien und des umfassenden Fachwissens beider Unternehmen zu beschleunigen und zu transformieren.

SPERA PHARMA wird XtaLAB Synergy-ED, eine integrierte Plattform für elektronische Diffraktometrie von Rigaku, für Auftragsanalysen einsetzen und damit Kunden bei der pharmazeutischen Entwicklung zuverlässig unterstützen.

Das XtaLAB Synergy-ED verfügt über 3D-ED/MicroED1, das für die Strukturanalyse von Substanzen, einschließlich mikroskopisch kleiner Kristalle und winziger Mengen kristallinen Pulvers, eingesetzt wird. Diese hochentwickelte Technologie bietet eine ausreichend hohe Auflösung, um Strukturen auf atomarer Ebene zu bestimmen, und ermöglicht so die detaillierte Aufklärung molekularer Strukturen organischer Verbindungen und ähnlicher Substanzen.

SPERA PHARMA ist derzeit das weltweit einzige Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie, das mit dem XtaLAB Synergy-ED analytische Dienstleistungen als Auftragsdienst anbietet. Rigaku wird SPERA PHARMA bei seinen vertraglich vereinbarten Analyseaufgaben mit technischem Support unterstützen.

Darüber hinaus arbeiten die beiden Unternehmen eng zusammen, um die Forschung unter Verwendung des XtaLAB Synergy-ED voranzutreiben und Informationen über Anwendungsmethoden und Analysetechnologien aktiv auszutauschen.

Durch diese Partnerschaft streben Rigaku und SPERA PHARMA an, eine solide Unterstützung an der Spitze der pharmazeutischen Entwicklung zu bieten und eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Medizin zu übernehmen.

1: Steht für "Dreidimensionale Elektronenbeugung/Mikrokristall-Elektronenbeugung (Three-Dimensional Electron Diffraction/Microcrystal Electron Diffraction)". Ein Verfahren zur Analyse kristalliner Strukturen mittels elektronischer Diffraktion.

Beispiel für gemeinsame Forschung und Nutzung

"Detection of Hydrogen Atoms Using Only 3D ED/MicroED and Contribution to Structure Determining Salts or Cocrystals," Crystal Growth Design, 2025, 25, 1, 129-135

URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.4c01421

(Zum Lesen ist eine Registrierung erforderlich.)

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

Über SPERA PHARMA

SPERA PHARMA wurde im Juli 2017 im Stadtteil Juso in Yodogawa-ku, Osaka, gegründet. Das Unternehmen ist eine Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO), die sich auf pharmazeutische Wissenschaften in den Bereichen Chemie, Fertigung und Kontrollen (CMC) spezialisiert hat, darunter Prozesschemie, Formulierungsentwicklung und analytische Entwicklung sowie die Herstellung von Prüfpräparaten. Das kompetente Forschungsteam des Unternehmens, das über umfangreiche Erfahrung und nachgewiesene Erfolge verfügt, arbeitet flexibel in allen Phasen der pharmazeutischen Entwicklung, von der frühen Phase bis zur endgültigen Arzneimittelanwendung. SPERA PHARMA ist ein Komplettanbieter von umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte spera-pharma.co.jp/en

