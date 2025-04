Neue Lösung simuliert Auswirkungen von Zöllen, koordiniert Teams und ermöglicht Maßnahmen innerhalb von weniger als drei Wochen

Angesichts des anhaltenden Zolldrucks und der Handelsunsicherheit, die die globalen Lieferketten weiterhin verändern, hat Kinaxis (TSX:KXS), der führende Anbieter von Lösungen für die Echtzeit-Koordination von Lieferketten, heute Kinaxis Tariff Response vorgestellt ein neues Angebot, mit dem Unternehmen Zollrisiken simulieren, strategische Szenarien durchspielen und schnell datengestützte Entscheidungen treffen können.

Der Service basiert auf der KI-gestützten Maestro-Plattform des Unternehmens und wird von den Lieferkettenspezialisten von Kinaxis bereitgestellt. Er kann innerhalb von nur 21 Tagen live geschaltet werden und bietet Planern Zugriff auf Zollmodellierung, ohne dass die Kosten oder der Aufwand für die interne Entwicklung anfallen. Die Lösung erfüllt die steigende Nachfrage nach Szenarioplanung und bietet Unternehmen eine schnellere und leichter zugängliche Möglichkeit, von reaktiver Krisenbewältigung zu proaktiver Koordination überzugehen.

Während die KI-gestützte Was-wäre-wenn-Szenarioplanung seit langem eine Kernkompetenz von Maestro ist, baut Kinaxis Tariff Response auf dieser Grundlage mit einer fokussierten Lösung für Handelsstörungen auf. Es kombiniert tarifspezifische Inputs, Beschaffungslogik, Preishebel und Nachfragemodellierung, sodass Unternehmen Margenrisiken bewerten, Strategien testen und Kompromisse innerhalb von Sekunden statt Tagen oder Wochen bewerten können.

"Wir nutzen die Szenarioplanung von Maestro bereits, um die Auswirkungen von Störungen in unserer Lieferkette, einschließlich Zöllen und Handelskontrollrichtlinien, zu modellieren", erklärte Colton Porter, Manager für Lieferkettenplanungssysteme beim Möbelhersteller und -designer MillerKnoll. "Es unterstützt uns dabei, Beschaffungsoptionen zu bewerten, Risiken zu antizipieren und die Strategie unseres Teams anzupassen, bevor sich diese Veränderungen auf unsere Margen oder Lieferverpflichtungen gegenüber unseren Kunden auswirken."

"Globale Lieferketten funktionieren nicht mehr nach den alten Regeln", erklärte Mark Morgan, President of Global Commercial Operations bei Kinaxis. "Die Zölle greifen schneller und haben weitreichendere Folgen. Unsere Daten zeigen, wie stark sie die Wirtschaft beeinträchtigen. Wenn sich Handelsrichtlinien über Nacht ändern, benötigen Unternehmen mehr als nur Tabellenkalkulationen. Mit Kinaxis Tariff Response erhalten sie in Echtzeit Einblick in Kosten, Nachfrage und Auswirkungen auf die Beschaffung, sodass sie schnell und präzise handeln können.

Steigende Lieferkettendaten

Zahlreiche Kunden von Kinaxis vertrauen bereits auf die Szenarioplanung von Maestro, um Störungen in der Lieferkette vorzubeugen. Im vergangenen Jahr stieg die Nutzung im Zusammenhang mit wichtigen Zollverhandlungen deutlich an, was zeigt, wie Unternehmen auf Simulationen zurückgreifen, um Risiken zu bewerten und schneller zu reagieren:

124 Anstieg der Szenario-Nutzung nach der Präsidentschaftsdebatte im Juni 2024, in der erstmals Zölle erwähnt wurden

112 Anstieg nach dem Zollmemo des Weißen Hauses vom Januar 2025

15 Anstieg gegenüber dem Vormonat vor der Ankündigung der Zölle am 2. April

24 Anstieg der Nutzung von Szenarioplanung im Vergleich zum Vorquartal (Q1 2025 gegenüber Q4 2024), wobei die Automobil-, Öl- und Gasindustrie sowie Konsumgüterhersteller den Anstieg bei der vorausschauenden Koordination anführen

4,5-fache Tagesaktivität allein im Automobilsektor in der letzten Märzwoche 2025.

Weitere Informationen zu Kinaxis Tariff Response finden Sie auf unserer Website.

