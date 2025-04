Der erste Zollschock ist an den Aktienmärkten weitgehend verdaut - wichtige Tiefs wurden markiert. Im Webinar am Dienstag haben wir die Frage diskutiert, ob es sich bei der laufenden Erholung lediglich um eine Bärenmarktrally handelt, die bald in den nächsten Abschwung münden könnte, oder ob sich daraus eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung entwickelt. Unser Abo im Börsendienst mit allen Vorzügen, unseren Portfolios (unsere beiden Markenwertportfolios haben seit Anfang März 90% Cash-Quote und wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...