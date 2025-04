News von Trading-Treff.de Die Commerzbank hat sich am Donnerstag vor Ostern mit einem kleinen Minus vom Markt verabschiedet. Es ging an der Börse München um rund -0,35 % nach unten. Damit hat die Aktie einen Kurs in Höhe von 22,85 € erreicht. Selbst das entspricht noch klar einem Aufwärtstrend. Es gibt allerdings einige Fragezeichen. Hintergrund ist der Umstand, dass die Übernahme durch die UniCredit rechtlich inzwischen in Deutschland möglich, da ...

