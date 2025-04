News von Trading-Treff.de Die BASF hat am Donnerstagabend die Handelswoche mit einem schönen Aufschlag beenden können. Das Papier rutschte um insgesamt 1,1 % nach oben. Am Ende wurde auf den Kurstafeln ein Kurs in Höhe von 42,12 € festgestellt. Der entspricht zwar noch nicht einem Aufwärtstrend, zeigt aber, dass ein unmittelbarer Crash, der teils schon befürchtet worden war, nicht zu Stande kommen dürfte. Am Ende geht es hier um zwei Punkte. Zum ...

