News von Trading-Treff.de Siemens Energy hat am Donnerstag einen unfassbaren Schlag nach oben geschafft. Die Aktie konnte sich an der Börse München um 4,38 % nach oben schieben. Auf Xetra ist der Kurs dabei sogar um über 10% nach oben gelaufen. Beide Ergebnisse führten die Aktie auf den Kurs von zwischen 63 und 64 €. Dies ist grob formuliert je nach Börsenplatz ein neues Allzeithoch, dass die Siemens Energy nunmehr feiern darf. Dieser Punkt ist in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...