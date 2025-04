Novartis ISIN: CH0012005267 konnte im Wochenverlauf 6,99 Prozent zulegen. Damit war die Aktie des pharmazeutischen Unternehmens mit Hauptsitz in der Schweiz der Top-Performer im Swiss Market Index. Zum Handelsende am Donnerstag notierte die Aktie bei 90,63 CHF, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit 90,88 CHF an der Schweizer Börse gesehen. Die charttechnischen Widerstände auf dem Weg zum Allzeithoch liegen bei etwa 92,00, 96,00, 100,00 und 102,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...