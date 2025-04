Walmart-Aktien ISIN: US9311421039 stiegen im Wochenverlauf 2,88 Prozent und belegten einen guten neunten Platz im Dow Jones. Zum Handelsende am Donnerstag notierte die Aktie des weltweit größten Einzelhandelskonzern bei 93,22 USD, das Wochenhoch hat man am Dienstag mit 96,02 USD an der NYSE gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...