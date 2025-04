Nestlé erhöht Dividende zum 29. Mal, doch Analysten zeigen sich skeptisch angesichts hoher Schulden und nach unten korrigierter Gewinnprognosen.

Die Nestle-Aktie zeigt sich stabil bei 87,98 CHF nach einer harmonischen Hauptversammlung, bei der die Dividende zum 29. Mal in Folge erhöht wurde. Doch hinter der Dividendenfreude lauern fundamentale Herausforderungen für den Schweizer Konsumgüterriesen.

CEO spricht Klartext - Analysten bleiben skeptisch

Auf der 158. Generalversammlung in Lausanne zog CEO Laurent Freixe eine gemischte Bilanz: "Die vergangenen Jahre waren schwierig." Diese Aussage spiegelt sich in den aktuellen Analystenbewertungen wider:

56,5% der 23 Analysten sehen das Papier nur als "Hold"

8,7% empfehlen sogar den Verkauf

Durchschnittliches Kursziel von 90,43 CHF zeigt begrenztes Aufwärtspotenzial

Fundamentale Zweifel trotz Dividendensicherheit

Während die Dividendenerhöhung für stabile Cashflows spricht, zeigen die Fundamentaldaten Schwächen:

Nettoverbindlichkeiten/EBITDA-Verhältnis auf hohem Niveau

Bewertung von 3x Jahresumsatz erscheint großzügig

Gewinnschätzungen wurden in den letzten 12 Monaten regelmäßig nach unten korrigiert

Doch es gibt auch Lichtblicke: Die Umsatzprognosen wurden jüngst nach oben revidiert und die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung gilt als hervorragend.

Ausblick: Spannende Woche steht bevor

Am 24. April stehen die Q1-Zahlen an - ein erster Stresstest für die optimistischeren Umsatzprognosen. Zuvor erfolgt am 22. April das Détachement der Schlussdividende, die für viele Anleger den Hauptreiz des Titels darstellt.

