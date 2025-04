Am 10. April hatten wir getitelt "Bullishe Kursziele - Aktienkurs im Keller!" und das war der Text: "Die Aktie des britischen Mineralöl- und Energie-Unternehmen BP ISIN: GB0007980591 stand in den letzten Tagen deutlich unter Druck. Ab dem 03. April fiel der Aktienkurs innerhalb von fünf Handelstagen von 5,181 Euro auf bis zu 3,82 Euro. Nach dem Kurssprung zur Handelseröffnung am Donnerstag gab BP wieder einen großen Teil der Gewinne ab und sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...