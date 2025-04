Trotz günstiger Bewertungskennzahlen setzt Xinyi Solar seine Talfahrt fort. Analysten bleiben optimistisch, doch die Branche kämpft mit Überkapazitäten.

Die Xinyi Solar-Aktie zeigt weiterhin Schwäche: Am Freitag notierte das Papier bei 0,285 Euro - ein Minus von 1,21 Prozent zum Vortag. Damit setzt der Titel seine Abwärtsspirale fort und hat binnen eines Monats satte 22,4 Prozent verloren. Über zwölf Monate betrachtet liegt der Verlust sogar bei über 54 Prozent.

Fundamentale Zweifel drücken den Kurs

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die anhaltenden Sorgen der Anleger wider. Die Fundamentaldaten des Solarglas-Herstellers zeigen gemischte Signale:

Das aktuelle KUV von 0,10 deutet auf eine deutliche Unterbewertung hin

Das KGV liegt bei nur 0,62 - ein extrem niedriger Wert

Der Cashflow pro Aktie beträgt 0,64 Euro, was bei aktuellem Kurs ein KCV von 0,45 ergibt

Doch warum steigt die Aktie trotz dieser vermeintlich günstigen Bewertung nicht? Die Antwort liegt in den Analystenprognosen: Die Erwartungen an Umsatz- und Gewinnwachstum wurden zuletzt mehrfach nach unten korrigiert. "Die Revisionen der letzten zwölf Monate zeigen eine klare negative Tendenz", heißt es in den Marktdaten.

Analysten bleiben optimistisch - trotz allem

Interessanterweise halten die meisten Analysten dennoch an ihren positiven Einschätzungen fest. Der mittlere Konsens lautet "Outperform" bei 23 bewertenden Analysten. Das durchschnittliche Kursziel von 4.219 HKD liegt rund 65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau - eine gewaltige Diskrepanz.

Allerdings zeigen die extrem divergierenden Einschätzungen (Kursziele zwischen 1.900 und 7.200 HKD) die Unsicherheit im Markt. Die große Spannweite deutet entweder auf schwierig vorhersehbare Ergebnisse oder grundlegend unterschiedliche Interpretationen der Unternehmensdaten hin.

Solarbranche unter Druck

Xinyi Solar ist nicht das einzige Unternehmen der Branche, das aktuell kämpft. Der gesamte Solarsektor leidet unter Überkapazitäten und sinkenden Margen. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Solarglas mit Hauptsitz in Dongguan spürt der chinesische Konzern diesen Druck besonders.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Titel sein aktuelles 52-Wochen-Tief von 0,27 Euro halten kann oder ob die Talfahrt weitergeht. Bei einem RSI von 49,8 bewegt sich die Aktie derzeit im neutralen Bereich - ein klares Signal fehlt somit.

