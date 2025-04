Nestlé-Aktie verzeichnet starke Kursgewinne, doch Analysten bleiben skeptisch. Die anstehenden Quartalszahlen könnten neue Impulse setzen.

Die Nestle ADR-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn erholt und legte gestern spürbar zu. Mit einem Plus von 3,19 Prozent schloss das Papier bei 107,74 USD - ein deutlicher Aufwärtsschub nach zuletzt schwankendem Handel. Doch wie nachhaltig ist diese Bewegung?

Analysten bleiben gespalten

Die Stimmung unter den Marktbeobachtern ist weiterhin gemischt. Während einige Häuser wie jenes, das am 17. April die "Buy"-Einstufung bestätigte, auf das Potenzial des Konsumgüterriesen setzen, dominiert mit 56,5 Prozent die neutrale "Hold"-Position. Bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel von 90,43 CHF liegt nur knapp über dem letzten Schlusskurs in Schweizer Franken.

Fundamentale Herausforderungen bleiben

Trotz gestiegener Umsatzerwartungen lasten mehrere Faktoren auf dem Titel: Die hohe Verschuldung limitiert den Spielraum für Investitionen, und die Gewinnwachstumsaussichten bleiben verhalten. Zudem korrigierten Analysten in den letzten Monaten regelmäßig ihre Schätzungen nach unten - ein Warnsignal für Anleger.

All eyes on Q1: Am 24. April stehen die Quartalszahlen an, die neue Impulse liefern könnten. Bis dahin dürfte der Titel weiterhin volatil bleiben - immerhin notiert er bereits 20,97 Prozent über seinem Januar-Tief, bleibt aber 6,8 Prozent unter dem Jahreshoch.

