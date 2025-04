News von Trading-Treff.de Für die Nvidia wird die neue Woche extrem interessant. Donald Trump hat seine Finger im Spiel. Der Reihe nach: Am Ende der Handelswoche, am Donnerstag, war die Nvidia mit lediglich 89,20 Euro notiert worden. Das ist ein enttäuschender Kurs, wenn man zugrunde legt, dass noch vor relativ kurzer Zeit ein Kurs von 147 Euro das Allzeithoch darstellte. Die Notierungen sind seither also um rund 30 % gefallen und damit rechnerisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...