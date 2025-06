Größte Demonstration ihrer Art erreicht durch Kombination führender Hardware, Plattformen und Techniken eine Beschleunigung um den Faktor 20 gegenüber früheren Demonstrationen

Ökosystem-Kooperation ist ein bedeutender Schritt hin zur Entwicklung effizienterer Verfahren für die Herstellung pharmazeutischer Produkte

IonQ wird die Demonstration auf der Fachkonferenz ISC High Performance in Hamburg (Deutschland) präsentieren

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, veröffentlichte heute Ergebnisse eines von IonQ, AstraZeneca, Amazon Web Services (AWS) und NVIDIA gemeinschaftlich durchgeführten Forschungsprogramms zur Entwicklung und Demonstration eines quantenbeschleunigten Computerchemie-Workflows, der das Potenzial hat, weltverändernde Innovationen in der Gesundheitsfürsorge, den Biowissenschaften, der Chemie und anderen Bereichen hervorzubringen.

Die Ergebnisse der Zusammenarbeit werden auf der Fachkonferenz ISC High Performance präsentiert, die vom 10. bis zum 13. Juni 2025 in Hamburg (Deutschland) stattfindet.

Der von IonQ entwickelte Workflow ist ein durchgehendes Beispiel für einen hybriden, quantenmechanisch-klassischen Workflow, der dabei hilft, Lösungen für komplexe Herausforderungen in der Anzneimittelentwicklung zu finden, und kann die Geschwindigkeit und Effizienz innerhalb der Arzeneimittelentwicklung deutlich erhöhen. Die Entwicklung neuer Medikamente kann zehn Jahre oder länger dauern und Milliarden Dollar kosten, so dass Fortschritte zur Rationalisierung der frühen Forschung und zur Reduzierung von Engpässen in der Computerverarbeitung einen bedeutenden strategischen und kommerziellen Mehrwert schaffen können.

Diese Demonstration konzentriert sich auf einen kritischen Schritt in einer Suzuki-Miyaura-Reaktion einer Kategorie von chemischen Umwandlungen, die für die Synthese kleinmolekularer Arzneimittel verwendet werden. Durch die Integration der Quantenverarbeitungseinheit (Quantum Processing Unit, QPU) Forte von IonQ mit der Plattform NVIDIA CUDA-Q über Amazon Braket und AWS-ParallelCluster-Services erreichte das Team eine Verkürzung der End-to-End-Lösungszeit um mehr als den Faktor 20, verglichen mit früheren Implementierungen. Unter Beibehaltung der Genauigkeit verkürzt diese Technik die erwartete Gesamtlaufzeit von Monaten auf Tage.

"Diese Demonstration mit AstraZeneca ist ein bedeutender Schritt hin zu praktischen Quantencomputing-Anwendungen in der Chemie und Werkstoffwissenschaft und macht deutlich, wie einzigartig sich die Enterprise-Grade-Quantencomputer von IonQ dafür eignen, die Herausforderung zu bewältigen", sagte Niccolo de Masi, CEO von IonQ. "Die Fähigkeit zum schnelle und präzisen Modellieren von katalytischen Reaktionen ist nicht nur eine wissenschaftliche Leistung, sondern eine Vorschau darauf, welche revolutionären Fähigkeiten Hybrid Computing mit Quantenbeschleunigung der Industrie verschaffen wird."

"Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt hin zur präzisen Modellierung der Aktivierungsbarrieren für katalysierte Reaktionen, die für die Routenoptimierung in der Arzneimittelentwicklung relevant sind. Wie sehen weiteren Fortschritten auf diesem Gebiet gespannt entgegen", sagte Anders Broo, Executive Director, Pharmaceutical Science, R&D, von AstraZeneca.

"Zukünftige Quantencomputer werden traditionelle Computer nicht ersetzen, sondern vielmehr spezielle, rechenintensive Verarbeitungsschritte als Bestandteil von Hochleistungscomputer-Verarbeitungspipelines beschleunigen", sagte Eric Kessler, GM of Amazon Braket bei AWS. "Durch die Kombination von Quantencomputern auf Amazon Braket mit skalierbaren GPU-Resourcen auf AWS unterstützen wir AstraZeneca dabei, sich vorzustellen, wie künftige Quantencomputer dafür genutzt werden, die Forschung in der Computerchemie zu beschleunigen."

"Das Zusammenführen von neuestem Quantencomputing und GPU Computing in hybriden Workflows ist der Weg, um das Potenzial des Quantencomputings auszuschöpfen", sagte Tim Costa, Senior Director of Quantum and CUDA-X bei NVIDIA. "Diese Arbeit stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Anwendung von quantenbeschleunigtem Supercomputing auf wichtige Anwendungsfälle dar."

IonQ und seine Partner demonstrierten eine großmaßstäbliche, durchgehende Simulation einer Suzuki-Miyaura-Reaktion, der komplexesten chemischen Simulation, die bis heute auf IonQ-Hardware durchgeführt wurde. Der hybride, quantenmechanisch-klassische Workflow orchestriert über CUDA-Q auf Amazon Braket und beschleunigt mit H200-GPUs von NVIDIA über AWS ParallelCluster lieferte einen um mehr als den Faktor 20 schnelleren Time-to-Solution-Wert im Vergleich zu früheren Benchmark-Werten. Dieser Fortschritt wirft ein Schlaglicht auf die Skalierbarkeit der IonQ-Quantensysteme und ihr Praxispotenzial in der pharmazeutoschen Forschung und Entwicklung.

Diese Ergebnisse zeigen, wie hybrides Quantencomputing das Überwinden von Begrenzungen der Rechenleistung bei der molekularen Hochpräzisions-Modellierung und die Analyse komplexerer chemischer Systeme ermöglicht. Es baut auf neuesten IonQ-Demonstrationen von praktischen Anwendungen auf, in denen hybride, quantenmechanisch-klassische Konzepte die Leistungsfähigkeit rein klassischer Verfahren weit hinter sich ließen.

Weitere Informationen zu dieser Forschung erhalten Sie am IonQ-Stand Nr. A25 auf der ISC High Performance in Hamburg (Deutschland) vom 10. bis zum 13. Juni 2025. Den vollständigen Forschungsbericht finden Sie in unserem technischen Blog-Eintrag.

Über IonQ

IonQ, Inc., ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, liefert Hochleistungssysteme, die auf die Lösung der größten und komplexesten Anwendungsfälle der Welt in Wirtschaft und Forschung ausgerichtet sind. Die Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten in einer Reihe von hochmodernen Systemen mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das rapide Wachstum des Unternehmens wurden im 2025 Excellence Index 1000 von Newsweek, in der Forbes-Liste der erfolgreichsten Mid-Cap-Unternehmen 2025 und in den 100 besten Midsize-Arbeitsplätzen 2025 in Washington DC bzw. Seattle von Built In gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht das Quantencomputing zugänglicher und bedeutender als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ.com.

