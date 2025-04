News von Trading-Treff.de Was passiert derzeit bei der Commerzbank? Die Frankfurter sind am Donnerstag zum Ende des Wochenhandels um -0,3 % nach unten geschoben worden, befinden sich allerdings auch kurzfristig noch im Hausse-Modus, also im Aufwärtstrend. Bei 22,85 Euro bleiben die Uhren auf den Kurstafeln stehen. Der Titel hat innerhalb einer Woche ein Plus von 4,9 % geschafft. Dass es weiter aufwärts gehen kann, ist die Hoffnung der meisten Aktionäre ...

