News von Trading-Treff.de Die Vorzeichen für die Aktie der Tesla verschlechtern sich weiter. Die Notierungen sind am Donnerstag in Deutschland am Ende um rund 4,6 % nach unten gerutscht. Der Titel hat damit einen Kurs von nur noch 210,95 Euro erreicht. Die Aktie steht somit nur noch ca. 5 % davor, die Marke von 200 Euro auch noch nach unten zu durchkreuzen. Tesla hat im laufenden Jahr nun bislang erkennen lassen, dass das Unternehmen wohl den Boden ...

