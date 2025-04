T-Mobile US Aktie stabil vor Q1-Zahlen, während Analysten gespaltene Erwartungen haben. Hohe Bewertung und gemischte Fundamentaldaten im Fokus.

Die T-Mobile US Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 262,04 USD nach einem Plus von 0,92 Prozent am Freitag. Doch die eigentliche Spannung baut sich auf: An diesem Donnerstag stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an - ein entscheidender Moment für den Telekommunikationsriesen.

Analysten gespalten vor Ergebnisveröffentlichung

Die Stimmung unter den Marktbeobachtern bleibt uneinheitlich. Während Bernstein erst vor vier Tagen ein "Neutral"-Rating aussprach, sehen insgesamt 17 von 30 Analysten (56,7%) das Papier weiter bullish. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 262,35 USD - kaum über dem aktuellen Niveau.

Interessant: Die Bandbreite der Einschätzungen könnte kaum größer sein. Das höchste Kursziel von 300 USD liegt satte 14,5% über dem niedrigsten Ziel von 184,95 USD. Verantwortlich für diese Diskrepanz sind wohl die gemischten Fundamentaldaten:

Stärken : Hohe Margen (EBITDA/Umsatz), starke Rentabilität

: Hohe Margen (EBITDA/Umsatz), starke Rentabilität Risiken: Hohe Nettoverbindlichkeiten, schwache Dividendenpolitik

Bewertung im Fokus

Mit einem KGV von 26,39 und einem KUV von 3,68 erscheint der Titel aktuell nicht gerade günstig. Allerdings fällt das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,42 branchenüblich aus.

"Die Kennzahlen zeigen ein zwiespältiges Bild", kommentiert ein Marktbeobachter. "Entweder bestätigen die Quartalszahlen die hohe Bewertung - oder sie werden zum Auslöser für eine Korrektur."

Die jüngste Kursperformance gibt Anlass zur Vorsicht: Zwar legte die Aktie im Jahresvergleich 64,07% zu, doch vom 52-Wochen-Hoch bei 279,66 USD fehlen noch immer 6,28%. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Titel zurück in Richtung Allzeithoch startet - oder weiter an Boden verliert.

