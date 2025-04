News von Trading-Treff.de Am Wochenende hat es für die Aktie von Nvidia noch keine neuen, sehr großen oder nachhaltig prägenden Nachrichten gegeben. Es wird spannend zu sehen, wie die Börsen auf allerdings eine bestimmte Nachricht am kommenden Dienstag mit der Aufnahme des neuen Handels reagieren werden. Der Kurs ist derzeit bei 89,26 € auf einem Niveau, das von einem Abwärtstrend kündigt. Nvidia hat in den vergangenen fünf Handelstagen 7,1 % verloren. ...

