Unsere drei Anleiheemittenten in 1ster und 2ter Bundesliga blieben am 30. Spieltag ungeschlagen. Aktienemittent Dortmund musste Sonntagabend ran. Nach dem vierten Sieg in Serie ist Werder Bremen doch wieder in Schnüffelnähe internationaler Spielteilnahme, zumal die Konkurrenz diverse Punkte liegen ließ. Gegen Abstiegskandidat VFL Bochum, Platz 17, muss man von einem Pflichtsieg sprechen. Der gelang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...