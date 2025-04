News von Trading-Treff.de Tesla wird in der neuen Woche sicherlich zum Spielball der Börsen werden. Das Unternehmen hat am Aktienmarkt zur Zeit sehr viel Vertrauen verspielt. Am Donnerstag ging es zwar minimal nach oben, sofern die Kurse in Deutschland zu Grunde gelegt werden. Es ging aber auch minimal nach unten, wenn die Kurse an der Nasdaq in den USA zu Grunde gelegt werden. Es geht darum, dass die Aktie in etwa bei 210 € stehen geblieben ist. ...

