E.ON-Aktie steigt um 3,85% auf 17,06 USD und zeigt starke Erholung. Analysten bewerten das Papier überwiegend positiv - kann der Aufwärtstrend anhalten?

Die E.ON-Aktie zeigt sich weiterhin stark und hat gestern ein neues 4-Wochen-Hoch erreicht. Mit einem Plus von 3,85% schloss der Titel bei 17,06 USD - ein deutliches Signal der Erholung nach den turbulenten Wochen zuvor. Innerhalb eines Monats legte das Papier bereits 12,61% zu.

Analysten bleiben optimistisch

Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die positive Stimmung unter Analysten wider. Von 18 bewertenden Experten empfehlen 15 den Kauf oder eine Übergewichtung der Aktie. UBS bekräftigte erst am 15. April ihre Kaufempfehlung, während Jefferies und eine weitere Bank bei "Neutral" bleiben.

Besonders bemerkenswert:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell 0,56 deutet auf eine Unterbewertung hin

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei attraktiven 9,95

Die Marktkapitalisierung beträgt solide 40,2 Mrd. Euro

Wichtige Termine stehen bevor

Investoren blicken nun gespannt auf die anstehenden Termine im Mai. Am 14. Mai werden die Q1-Zahlen 2025 veröffentlicht, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am nächsten Tag. Besondere Aufmerksamkeit dürfte auch das Détachement der Schlussdividende am 16. Mai erhalten.

Der aktuelle Aufwärtstrend wird durch die starken Fundamentaldaten des Unternehmens untermauert. Mit einem MSCI ESG-Rating von AA positioniert sich E.ON als nachhaltiger Player im Energiesektor. Die Frage ist nun: Kann der Titel seine positive Dynamik bis zu den kommenden Unternehmensmeldungen halten?

