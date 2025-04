Die Secunet-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg von 8,24%, doch die hohen Bewertungskennzahlen lassen Fragen offen. Wie nachhaltig ist der Aufschwung?

Die Secunet-Aktie hat am gestrigen Handelstag einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Der Titel des IT-Sicherheitsspezialisten legte um 8,24 Prozent auf 199,05 Euro zu - ein beachtlicher Sprung in einem insgesamt schwachen Marktumfeld.

Fundamentale Bewertung unter der Lupe

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Secunet ?

Die jüngste Kursrallye wirft die Frage auf: Ist der Titel nun überhitzt? Die Kennzahlen geben tatsächlich Anlass zur Vorsicht:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44,39 für 2025

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) steht bei 24,94

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) beträgt 3,29

"Die Bewertung ist zweifellos sportlich", könnte man dazu sagen. Doch die Analysten bleiben geteilt: Zwei von vier Experten sehen die Aktie weiterhin auf "Kaufen"-Kurs, während zwei andere zur Vorsicht ("Halten") raten.

Langfristige Performance überzeugt

Blickt man weiter zurück, zeigt sich ein positives Bild:

+6,93% im letzten Monat

+23,06% im Jahresvergleich

69,20% über dem 52-Wochen-Tief

Der nächste wichtige Termin steht am 13. Mai an: Dann will das Unternehmen aus Essen seine Zahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen. Die Erwartungen sind hoch - schließlich hat die wachsende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen dem Unternehmen in den letzten Jahren stetig Rückenwind gegeben.

Ob die jüngste Kursrallye nachhaltig ist? Die kommenden Wochen werden es zeigen. Fest steht: Secunet bleibt ein spannender Player im boomenden IT-Sicherheitsmarkt.

Anzeige

Secunet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Secunet-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Secunet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Secunet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Secunet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...