Engie verzeichnet leichten Kursrückgang, bleibt aber langfristig stark. Analysten sehen Kaufsignal, ESG-Rating bestätigt Nachhaltigkeit.

Heute notiert die Engie-Aktie bei 20,26 USD und verzeichnet damit ein Minus von 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag. Trotz der aktuellen leichten Delle zeigt das Papier über ein Jahr betrachtet eine solide Performance mit einem Plus von 18,2 Prozent.

Fundamentale Stärken trotz kurzfristigem Rücksetzer

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Engie ?

Die Kennzahlen des französischen Energieversorgers bieten ein gemischtes Bild:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,67 deutet auf eine Unterbewertung hin

von 0,67 deutet auf eine Unterbewertung hin Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 10,0

für 2025 liegt bei 10,0 17 Analysten sehen die Aktie auf Kaufliste mit mittlerem Kursziel von 19,82 EUR

"Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf", heißt es in den aktuellen Einschätzungen. Kein Wunder - immerhin wurde das durchschnittliche Kursziel in den letzten Monaten deutlich nach oben korrigiert.

Termine im Blick

Am morgigen 24. April steht die Jahreshauptversammlung an, gefolgt vom Détachement der Schlussdividende am 25. April. Die Spannung richtet sich bereits auf die Veröffentlichung der Q1-Zahlen am 15. Mai. Wird der Konzern seine positive Jahresperformance fortsetzen können?

Trotz der aktuellen leichten Schwächephase bleibt Engie ein interessanter Player im Energiesektor - besonders für Anleger, die auf Nachhaltigkeit setzen. Das MSCI-ESG-Rating von AA unterstreicht die starke Position des Unternehmens in diesem Bereich. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel seine Erholung fortsetzen kann.

Anzeige

Engie-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Engie-Analyse vom 22. April liefert die Antwort:

Die neusten Engie-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Engie-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Engie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...