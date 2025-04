© Foto: Omar Marques - picture alliance

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 12:00 Uhr, USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: 3M, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, Deutschland: Invesco, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Hauptversammlung 16:00 Uhr, USA: Bank of America, Hauptversammlung 17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q1-Zahlen 18:00 Uhr, USA: …