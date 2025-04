DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES - Exklusiv ausgestattete Fahrzeuge und Status spielen bei Mercedes-Benz seit Jahren eine zentrale Rolle im Autogeschäft. Jetzt will der Konzern verstärkt auch in seiner kleineren Van-Sparte mit diesen Merkmalen punkten. Dafür wird das Angebot bei Großraumlimousinen im sogenannten "Top-End-Bereich" erweitert, in dem Mercedes seine teuersten und profitabelsten Modelle subsumiert. Das kündigte Mercedes am Sonntag an. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Volkswagen zeigt auf der weltgrößten Automesse in China erstmals Elektroautos, die vollständig in China entwickelt wurden. Kommendes Jahr sollen die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Dahinter steckt ein tiefergreifender Strategiewechsel. Der Konzern plant eine neue Elektroplattform mit dem Kürzel CSP - "China Scalable Platform". Sie soll in China erstmals vollständig ohne externe Entwicklungs- oder Softwarepartner entstehen. Bislang entwickelte der Konzern Autos vor allem aus Deutschland für die Welt. Mit der neuen Plattform verschieben sich die Machtverhältnisse. (Handelsblatt)

MARKENHERSTELLER - Fast alle großen Markenhersteller gehen in den kommenden Monaten von einer schwächeren Entwicklung aus. Grund dafür ist zum einen die Verunsicherung der Verbraucher durch den US-Zollkrieg. Zudem können die Hersteller kaum Preiserhöhungen wie in den vergangenen Jahren durchsetzen. Sie haben laut Experten Marktanteile an preisgünstigere Eigenmarken verloren und es angesichts der gesunkenen Absätze mit Preissteigerungen übertrieben. Nun müssen sie stärker in Werbung investieren und setzen auf Rabatte. (Handelsblatt)

HUGO BOSS - Der Vorstandsvorsitzende von Hugo Boss, Daniel Grieder, soll eine E-Mail an Signa-Gründer Rene Benko gelöscht haben, in der er interne Pläne des DAX-Konzerns teilte. Das berichten mehrere hochrangige Quellen unabhängig voneinander. Grieder plante mit Benko die Schaffung einer "Fashion Investment Group", die Hugo Boss aufkaufen und deren Leitung Grieder wenige Monate nach der Gründung übernehmen sollte. In der Email vom 26. März 2023 umriss Grieder die interne Unternehmensstrategie von Hugo Boss, die noch nicht öffentlich kommuniziert wurde, und führte auch aus, welche Folgen die Schachzüge auf den Börsenkurs von Hugo Boss hätten. Das Geheimprojekt von Grieder und Benko trug den Namen "Tango" und wurde vergangenes Jahr als "Tango-Affäre" öffentlich. (Wirtschaftswoche)

VEOLIA - Trotz der unberechenbaren Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump bleiben die USA für Veolia ein Schlüsselmarkt. Die Vereinigten Staaten "gehören zu den Regionen, in denen wir stärker als woanders wachsen wollen", erklärt CFO Emmanuelle Menning im Interview mit der Börsen-Zeitung. Der französische Umweltdienstleister wolle seine Präsenz dort bis 2030 verdoppeln. Daran wird auch die Zollpolitik der neuen US-Regierung nichts ändern. "Wegen unseres auf lokalen Diensten basierenden Geschäftsmodells hat das Zoll-Thema für uns quasi kein Gewicht im Vergleich zu anderen großen französischen Gruppen", sagt Menning, die das EBITDA 2025 um 5 bis 6 Prozent steigern will. (Börsen-Zeitung)

CATL/BYD - Der Wettlauf um die schnellste Ladezeit, die größte Reichweite und die beste Haltbarkeit von Batterien für Elektroautos geht weiter: Am Montag präsentierte der chinesische Weltmarktführer für Batterietechnik, CATL, auf einer Firmenveranstaltung im Vorfeld der Shanghai Auto Show diese Woche neue Produkte. Darunter ist ein Update seiner Schnellladebatterie "Shenxing", die in fünf Minuten Ladezeit eine Reichweite von 500 Kilometern erreichen soll. Der chinesische Konkurrent BYD hatte vor wenigen Wochen ebenfalls ein Schnellladesystem vorgestellt. (Handelsblatt)

STARGATE - Stargate, das 500-Milliarden-Dollar-Projekt für KI-Rechenzentren in den USA von OpenAI und Softbank, erwägt eine künftige Investition in Großbritannien, um eine globale Infrastruktur aufzubauen, die zur Unterstützung leistungsstarker Modelle für künstliche Intelligenz erforderlich ist. Großbritannien habe sich als ein Favorit herauskristallisiert, nachdem die Regierung von Keir Starmer kürzlich einen Vorstoß unternommen hat, um die Investitionen in die wachsende KI-Industrie anzukurbeln, einschließlich eines Plans zur Förderung des Zugangs von Entwicklern zu Energie, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. (FInancial Times)

April 22, 2025

