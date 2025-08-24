PTA-News: Aktien Global News: Wasseraktien im Aufwind: Klimawandel sorgt für neue Investmentchancen - Veolia, De.mem, GEA

DJ PTA-News: Aktien Global News: Wasseraktien im Aufwind: Klimawandel sorgt für neue Investmentchancen

Wasser wird an den Märkten nicht mehr nur als Grundrecht oder Ressource wahrgenommen - es entwickelt sich zum strategischen Anlagefaktor. Klimakrise, Dürren, wachsende Weltbevölkerung: All das zwingt Politik, Industrie und Kapitalmärkte zum Umdenken. Für börsennotierte Unternehmen, die Lösungen entlang der Wertschöpfungskette liefern - von der Versorgung bis zur Aufbereitung -, eröffnen sich dadurch neue Wachstumsfelder.

Veolia treibt Konsolidierung voran - neue Ertragssäule im Fokus

Veolia Environment (ISIN: FR0000124141), ohnehin breit aufgestellt in der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und Abfallwirtschaft, hat Anfang Mai die restlichen 30 Prozent seiner Wassertechnologieeinheit für 1,75 Milliarden Euro übernommen. Das Ziel: mehr Kontrolle, mehr Ertrag. 90 Millionen Euro zusätzlich will Veolia durch den Deal jährlich erwirtschaften.

Der Ausblick ist selbstbewusst. Zwischen 2023 und 2027 soll das Segment jährlich zweistellig wachsen. Analysten bei der DZ Bank nehmen die Marschrichtung positiv auf. In ihrer Studie vom 7. Mai heißt es: "Die Strategie, sich auf rentable Wachstumsthemen und -regionen zu konzentrieren, und die breitere Aufstellung durch die Suez-Übernahme werden sich weiter auszahlen." Den fairen Wert der Aktie taxieren sie auf 36,50 Euro.

De.mem liefert - Quartal für Quartal

Australien bringt regelmäßig spannende Technologie-Player hervor wie De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hervor. Das Unternehmen konzentriert sich auf dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen für industrielle Kunden. Herzstück sind selbst entwickelte Hohlfasermembranen - darunter eine Ultrafiltrationsmembran mit Graphenoxid, die gegenüber klassischen Systemen effizienter arbeitet.

Das Wachstum ist bemerkenswert. Im ersten Halbjahr 2025 legten die Bareinnahmen um 16 Prozent auf 15,7 Millionen Australische Dollar zu. Und: Bereits das 25. Quartal in Folge konnte De.mem seine Einnahmen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal steigern. CEO Andreas Kroell bringt es auf den Punkt: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren besser entwickelt als der Markt und wollen diesen Trend auch in Zukunft fortsetzen und unsere Marktposition weiter ausbauen." Auch die Vernetzung stimmt - De.mem kooperiert mit der Nanyang Technological University in Singapur und betreibt eine Niederlassung in Velbert.

GEA überzeugt mit Zahlen und Potenzial

GEA ist vielen als Maschinenbauer ein Begriff - doch das Unternehmen zeigt zunehmend Profil in der Wassertechnik. Besonders die energiesparenden Dekanter-Zentrifugen für Entsalzungs- und Kläranlagen stoßen im Markt auf Nachfrage. Im ersten Quartal 2025 erzielte GEA (ISIN: DE0006602006) ein bereinigtes EBITDA von 198 Millionen Euro und ließ damit die Konsensschätzung um 10 Millionen Euro hinter sich. Die Marge: 15,8 Prozent.

Das Management bleibt auf Kurs. Für das laufende Jahr erwartet GEA ein organisches Umsatzwachstum von ein bis vier Prozent - und peilt Erlöse zwischen 5,48 und 5,64 Milliarden Euro an. Die EBITDA-Marge soll zwischen 15,6 und 16,0 Prozent liegen. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 50 Prozent zugelegt. Mit knapp 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung rückt GEA in Reichweite des DAX.

Fondsfokus Wasser - Tareno mit Nachhaltigkeitssiegel

Wem Einzeltitel zu eng sind, greift zur Fondsstrategie. Einer der profiliertesten Vertreter: der Tareno Global Water Solution Fund. Seit 2008 investiert der aktiv gemanagte Fonds gezielt in Unternehmen, die Lösungen gegen Wasserknappheit und Verschmutzung entwickeln. 2025 wurde der Fonds erneut mit dem FNG-Siegel in Höchstbewertung (drei Sterne) ausgezeichnet - ein wichtiges Gütesiegel für Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum.

Auch bei der Ertragsverwendung zeigt sich Flexibilität. Anleger haben die Wahl zwischen einer thesaurierenden Variante (ISIN: LU0319773478) und einer ausschüttenden Version (ISIN: LU2001709034). Wasser entwickelt sich in vielen Regionen der Welt zu einem zunehmend kritischen Faktor für Wirtschaft und Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund richtet der Fonds seinen Fokus auf Unternehmen, die an Lösungen für Wasserknappheit und -verschmutzung arbeiten.

