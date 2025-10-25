De.mem, MTU Aero Engines, BYD: Drei Zukunftsmärkte, drei Chancen - wer setzt sich durch?

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem bereitet sich auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 vor. In einer aktuellen Investorenpräsentation skizziert das Unternehmen eine Reihe strategischer Maßnahmen, die auf Wachstum, Profitabilität und Marktverbreiterung zielen. Zentrale Treiber sind zwei Übernahmen aus dem Jahr 2024: Mit Border Pumpworks und Auswater Systems hat sich De.mem gezielt verstärkt. Die Integration dieser Unternehmen eröffnet neue Synergien und ermöglicht einen deutlichen Ausbau der Marktposition.

Darüber hinaus will De.mem gezielt den Vertrieb seiner Wasserfiltersysteme im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben. Die Nachfrage nach Lösungen zur dezentralen Wasseraufbereitung nimmt dort rasant zu. CEO Andreas Kroell sieht das Unternehmen gut gerüstet: "Mit diesem Ansatz haben wir bereits in den vergangenen Jahren unsere Bruttomarge beträchtlich steigern können", erklärt er. Tatsächlich konnte De.mem die Bruttomarge von 18 Prozent im Jahr 2017 auf 43 Prozent im ersten Halbjahr 2025 ausbauen - ein klares Zeichen für den Fokus auf margenstarke Produkte und Dienstleistungen.

Profitables Wachstum durch clevere Kapitalstrategie

Auch finanziell stellt sich De.mem strategisch auf. Ziel ist es, die positiven Cashflows durch den gezielten Einsatz von Fremdkapital zu hebeln, um die Eigenkapitalrendite zu verbessern. Diese Vorgehensweise soll nicht nur die Mittelverwendung effizienter gestalten, sondern das Wachstum insgesamt beschleunigen. CEO Kroell ist überzeugt: "Die strategischen Maßnahmen des Unternehmens versprechen nicht nur kurz- bis mittelfristige Erfolge, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts."

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich De.mem als Anbieter technologisch anspruchsvoller Lösungen etabliert - insbesondere im Bereich der Membranfiltration. Eine Kooperation mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, einem führenden Forschungszentrum für Membrantechnologie, unterstreicht diesen Anspruch. Auch in Deutschland ist das Unternehmen präsent: mit einer Niederlassung in Velbert. Die Aktie wird an der Australian Securities Exchange (ASX) gehandelt und ist auch in Deutschland verfügbar (ISIN: AU000000DEM4).

MTU Aero Engines: Starke Branche, leichtes Hintertreffen

Auch MTU Aero Engines bleibt für Analysten ein interessanter Wert. Das Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung erneuert und das Kursziel auf 470 Euro angehoben (ISIN: DE000A0D9PT0). Während MTU im bisherigen Jahresverlauf solide Ergebnisse lieferte, bleibt das Unternehmen im Vergleich zu Safran leicht zurück. Letzterer konnte mit einer überdurchschnittlichen Wachstumsdynamik überzeugen. Dennoch sieht Jefferies MTU als gut positioniert, um von der positiven Branchenentwicklung zu profitieren.

BYD: Wachstum ja - aber mit Druck auf die Marge

Beim chinesischen Elektroautobauer BYD zeigt sich ein gemischtes Bild. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 23 Prozent auf 371 Milliarden CNY - blieb damit jedoch hinter den Erwartungen von 380 Milliarden CNY zurück (ISIN: CNE100000296). Gleichzeitig sank die Bruttomarge um 200 Basispunkte auf 18,01 Prozent. Grund sind Preissenkungen und strengere regulatorische Vorgaben.

Trotz der Herausforderungen bleibt BYD weltweiter Marktführer bei Elektrofahrzeugen - mit über zwei Millionen ausgelieferten Einheiten, davon mehr als eine Million rein elektrisch. Analysten werten die aggressive Preispolitik als notwendigen Schritt zur Sicherung von Marktanteilen. Die DZ Bank sieht in den Zahlen dennoch Enttäuschungspotenzial, bleibt aber optimistisch: Ab 2026 erwartet man eine Erholung der operativen Ergebnisse - vor allem durch den Ausbau der Präsenz außerhalb Chinas. Das Kursziel wurde leicht von 160 auf 145 HKD gesenkt, das Anlageurteil "Kaufen" jedoch bestätigt.

Fazit: De.mem im Fokus - MTU und BYD als Wegbegleiter im Zukunftsmarkt

Mit klaren Wachstumsinitiativen, einer starken Produktpipeline und solider Finanzierung stellt sich De.mem als spannender SmallCap im Zukunftsmarkt Wasseraufbereitung auf. Während MTU Aero Engines vom allgemeinen Branchentrend profitieren dürfte und BYD sich durch globale Expansion neue Chancen erschließt, überzeugt De.mem durch zielgerichtete Maßnahmen und profitables Wachstum - ein Unternehmen, das sich mit Tempo und Fokus in einem global relevanten Sektor positioniert.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

