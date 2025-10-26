Wachstum aus dem Untergrund: Wie De.mem mit Goldminen neue Umsatzquellen erschließt

Anzeige / Werbung

Die kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen von De.mem zeichnen ein klares Bild: Das Unternehmen wächst - und das vor allem dank seiner Aktivitäten im australischen Bergbauumfeld. Besonders zwei Tochtergesellschaften spielen eine zentrale Rolle für die positive Umsatzentwicklung: Capic, die Spezialchemie-Sparte des Konzerns, und das vergangenes Jahr übernommene Unternehmen Auswater. Beide Firmen sitzen in Perth und bilden heute gemeinsam das Herz der Westaustralien-Aktivitäten von De.mem.

Der anhaltende Goldboom, getragen von geopolitischen Unsicherheiten und dem Vertrauen in Gold als sicheren Hafen, treibt nicht nur die Kurse großer Produzenten wie Northern Star Resources oder Evolution Mining in die Höhe. Auch die Nachfrage nach Zulieferern und Dienstleistern nimmt spürbar zu. De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hatte bei der Übernahme von Auswater gezielt das Potenzial bei Bergbaukunden im Blick. Besonders im Servicebereich ergeben sich seither Synergien mit Capic. Die vollständige Integration von Auswater ist abgeschlossen - inklusive gemeinsamer Adresse, aber mit Erhalt des bekannten Markennamens.

Goldrausch sorgt für neue Dynamik

Für De.mem-CEO Andreas Kröll ist die Lage eindeutig: "Es sei eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der Branche, eine Art Goldrausch halte weiter an." Hintergrund dieser Einschätzung ist eine stetig steigende Goldproduktion in Australien. Laut S&P Global Markets Intelligence beherbergt das Land zwei der zehn größten Goldminen weltweit. Daten des World Gold Council belegen zudem, dass die Goldförderung seit Jahren wächst - mit Ausnahme eines kurzen Rückgangs im Pandemie-Jahr 2020.

Jüngst berichteten Medien sogar von der Wiederinbetriebnahme zuvor geschlossener Minen - ein klares Zeichen dafür, wie attraktiv Goldförderung aktuell ist. Für Anbieter von Dienstleistungen rund um den Bergbau ist das eine Chance. De.mem positioniert sich hier als direkter Profiteur der Entwicklung.

Starkes Standbein im Mining-Sektor

Rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes von De.mem stammen heute aus dem Bergbau-Segment. Vor allem in Westaustralien zählen zahlreiche Goldminen zu den Kunden. De.mem liefert komplette Lösungen zur Wasser- und Abwasserbehandlung - von der Technologie über die chemischen Hilfsstoffe bis hin zum Service. Die in Perth produzierten Chemikalien kommen im Raffinationsprozess des Goldes zum Einsatz. Dabei geht es auch um die Behandlung stark belasteter Abwässer, die beispielsweise Cyanid oder Blei enthalten können. Ziel ist es, diese umweltgerecht zu reinigen und teilweise sogar wiederzuverwenden.

Strenge Umweltgesetze in Australien setzen hier klare Standards. Minenbetreiber sind verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen - und genau hier kann De.mem punkten.

Komplettlösungen aus einer Hand als Wettbewerbsvorteil

Kröll erklärt: "Der Zugriff auf moderne Membrantechnologie kann Vorteile bringen, etwa ein kostengünstigeres Angebot für den Kunden; oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt, wie z.B. die Möglichkeit, das behandelte Wasser dann recyceln zu können."

Was De.mem von vielen Wettbewerbern unterscheidet, ist das umfassende Komplettangebot. Während sich viele kleinere Anbieter nur auf einzelne Komponenten wie Anlagen, Dienstleistungen oder Chemikalien spezialisieren, liefert De.mem alles aus einer Hand. Dieses sogenannte "One Stop Shop"-Modell ist gerade im fragmentierten Markt der Wasseraufbereitung ein klarer Vorteil. Mit sechs Niederlassungen in Australien ist De.mem zudem in der Lage, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren - selbst in entlegenen Gebieten. Es sei für Kunden viel vorteilhafter, alles aus einer Hand zu beziehen, betont Kröll.

Mit dieser breiten Aufstellung und einer starken Position im Bergbausektor ist De.mem gut gerüstet, um auch künftig von der anhaltenden Goldnachfrage zu profitieren.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

