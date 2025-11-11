De.mem: Wie Wasserknappheit in Touristenregionen zum Wachstumstreiber wird

Anzeige / Werbung

Hitze, Trockenheit und ausbleibender Regen machen Trinkwasser in vielen Regionen der Welt zur Mangelware. Für den Menschen ist Wasser jedoch unverzichtbar. Besonders in Urlaubsregionen spitzt sich die Lage zu. In Ländern wie Italien, Spanien oder Griechenland - aber auch in Teilen Südostasiens und Australiens - sinken die Grundwasserspiegel, Quellen versiegen, die Regenfälle bleiben aus. Der Tourismus, häufig wichtigster Wirtschaftsfaktor, steht damit zunehmend im Konflikt mit Umwelt und Versorgungssicherheit.

Moderne Technik trifft sensible Ökosysteme

Lösungen sind gefragt - und Unternehmen wie De.mem aus Australien liefern sie. Das Unternehmen kombiniert dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen mit hochentwickelter Membrantechnologie. Ein System, das gerade in abgelegenen Regionen seine Stärken ausspielt. Ohne auf zentrale Infrastruktur angewiesen zu sein, lassen sich Hotels, Resorts und Gemeinden zuverlässig mit sauberem Wasser versorgen.

Ein Paradebeispiel findet sich in Queensland, Australien. Dort betreibt De.mem auf zwei Inseln im Great Barrier Reef Wasserversorgungsanlagen für Hotelresorts, die ausschließlich per Boot erreichbar sind. In einem Gebiet mit strengsten Umweltauflagen spielt das Unternehmen seine Expertise aus - sowohl bei der Trinkwassergewinnung als auch bei der Abwasseraufbereitung.

Trinkwasser aus dem Meer - ohne Nebenwirkungen

Für die Versorgung der Resorts setzt De.mem auf Meerwasserentsalzung. Mittels spezieller Membranen wird das salzhaltige Meerwasser in sauberes Trinkwasser verwandelt. Doch der Standort stellt besondere Anforderungen. Das Great Barrier Reef gilt als eines der empfindlichsten Ökosysteme weltweit. Rückleitungen ins Meer und der Einsatz von Chemikalien unterliegen strengen Kontrollen. De.mem begegnet diesen Herausforderungen mit energieeffizienten Anlagen, kontrollierter Sole-Rückführung und maximaler Umweltverträglichkeit.

Neben der Trinkwasserproduktion kümmert sich De.mem auch um das entstehende Abwasser. In Resorts fällt dieses in großen Mengen an - etwa durch Duschen, Küchen oder Pools. Eine Einleitung in die Natur ist hier undenkbar. Deshalb setzt das Unternehmen auf biologische und membrangestützte Verfahren, um das Wasser so aufzubereiten, dass es entweder sicher abgegeben oder sogar wiederverwendet werden kann - zum Beispiel zur Gartenbewässerung.

Doppelte Lösung für globale Herausforderungen

Mit der Kombination aus Entsalzung und Abwasserreinigung schafft De.mem autarke, umweltfreundliche Systeme. Sie sichern die Versorgung selbst in Dürrezeiten und entlasten gleichzeitig das empfindliche Ökosystem rund um das Great Barrier Reef. Für die Hotelbetreiber bedeutet das: Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit - selbst in der Hochsaison.

Die Erfahrungen in Queensland stehen exemplarisch für viele Tourismusregionen weltweit. Ob auf karibischen Inseln, im Mittelmeer oder in Asien - der Bedarf an nachhaltigen Wasserlösungen wächst. Gerade dort, wo Besucherzahlen steigen, ist Wasserknappheit ein drängendes Thema. Technologien wie die von De.mem bieten das Potenzial, wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Verantwortung in Einklang zu bringen - ein Ansatz, der in den kommenden Jahren an Relevanz gewinnen dürfte, erklärt David Chua.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

