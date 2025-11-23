De.mem baut Marktstellung im Goldsektor mit gezielter Übernahme aus

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Nachdem im letzten Geschäftsjahr bereits zwei Firmen übernommen wurden, meldet das Unternehmen nun einen weiteren Zukauf: Mit der Akquisition von Core Chemicals Mitte Oktober erweitert De.mem gezielt seine Präsenz im wachstumsstarken Goldminensektor.

Core Chemicals, ein noch junges Unternehmen mit Sitz in Westaustralien, liefert Spezialchemikalien und Dienstleistungen zur Effizienzsteigerung bei der Goldgewinnung. Die Produkte tragen dazu bei, selbst kleinste Goldpartikel aus dem Abfallstrom zurückzugewinnen - ein entscheidender Vorteil für Goldminenbetreiber. Seit der Gründung im Jahr 2022 konnte Core Chemicals schnell Fuß fassen und bedient aktuell 18 Goldminen-Kunden mit wachsendem, wiederkehrendem Umsatz.

Umsatzbasis wächst - Fokus auf wiederkehrende Erlöse

Für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 rechnet Core Chemicals mit einem Umsatz von rund 4 Mio. AUD und einem Vorsteuergewinn von etwa 730.000 AUD. Zusammen mit De.mem ergibt sich daraus ein pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD.

Die Akquisition zahlt direkt auf die strategische Zielsetzung von De.mem ein, umfassende Komplettlösungen für den Bergbausektor bereitzustellen. Künftig soll ein kombiniertes Angebot an Wasseraufbereitung, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden - insbesondere für Goldminenbetreiber in Australien.

Cross-Selling schafft Synergien - Zugang zu neuen Kunden

Die Übernahme bringt nicht nur Umsatzwachstum, sondern auch strategische Synergien. Core Chemicals' Produktportfolio ergänzt das Angebot von De.mem ideal. Beide Seiten profitieren durch gegenseitige Kundenerschließung: Die 15 Goldminen-Kunden von De.mem erhalten Zugang zu den Produkten von Core Chemicals - und umgekehrt. Schon heute beliefert De.mem Goldminen in Westaustralien mit Chemikalien wie Entkalkungsmitteln sowie mit Lösungen für Wasser- und Abwasserbehandlung.

Darüber hinaus bietet der australische Goldsektor mit 142 bisher nicht erschlossenen Minenstandorten enorme Expansionschancen. Allein in Australien sind insgesamt 175 Goldminen aktiv - das Potenzial für neue Kundenbeziehungen ist entsprechend hoch.

Regionale Expansion eröffnet neue Wachstumsperspektiven

Neben dem bestehenden Westaustralien-Geschäft bringt die Akquisition weiteres geografisches Wachstumspotenzial. Während Core Chemicals derzeit nur in Westaustralien tätig ist, ist De.mem bereits in anderen Bundesstaaten wie Tasmanien und Queensland sowie international in Papua-Neuguinea aktiv. Die Expansion in diese Regionen eröffnet neue Märkte für das nun erweiterte Produktportfolio.

Auch auf operativer Ebene ergeben sich Vorteile: Durch die Integration von Core Chemicals in die bestehenden Strukturen von De.mem in Perth werden Kostensynergien von rund 100.000 AUD erwartet. Dazu zählt die Zusammenlegung von Verwaltungs- und Lagerstandorten sowie die Reduzierung von Finanzierungskosten.

Übernahme unterstreicht Goldsektor-Strategie von De.mem

Der Einstieg bei Core Chemicals passt in das strategische Bild: De.mem positioniert sich gezielt in einem Markt mit steigenden Goldpreiserwartungen. Die starke Nachfrage aus dem Sektor bietet attraktive Margen, bei gleichzeitig begrenztem Abwärtsrisiko.

Finanziert wurde die Transaktion über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 3 Mio. AUD. Bemerkenswert: Der Platzierungspreis lag mit 10,5 Cent je Aktie rund 10 Prozent über dem letzten Kurs vor der Ankündigung - ein klares Zeichen für das Vertrauen des Marktes.

Starke Unterstützung durch Investoren - Optimismus für die Zukunft

Ungewöhnlich für eine Kapitalmaßnahme: Statt eines Abschlags wurde ein Aufschlag erzielt. Dies unterstreicht das Investoreninteresse und das Vertrauen in den Wachstumskurs von De.mem. Auch bestehende Aktionäre und Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich an der Finanzierung beteiligt - ein wichtiges Signal an den Markt.

Mit der erfolgreichen Integration von Core Chemicals setzt De.mem ein weiteres Ausrufezeichen in einem dynamischen Marktumfeld - und stärkt seine Position als Komplettanbieter im Goldminensektor.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

