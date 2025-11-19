De.mem macht aus dezentraler Wasseraufbereitung ein Wachstumsmodell

Anzeige / Werbung

Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited zeigt mit seinen jüngsten Halbjahreszahlen, dass das Unternehmen auf einem vielversprechenden Kurs für ein erfolgreiches Gesamtjahr liegt. Im Mittelpunkt steht ein in der Branche seltenes Geschäftsmodell, das Innovation mit wirtschaftlicher Stabilität verbindet. CEO Andreas Kröll betont: "Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese beiden Bereiche so auf- und ausgebaut hat wie wir." Dieses Alleinstellungsmerkmal gibt De.mem Rückenwind für weiteres Wachstum - organisch wie anorganisch.

Zwei Säulen: Technologie und Servicegeschäft

Gegründet 2013 in Singapur und mittlerweile mit Hauptsitz in Australien sowie Standorten in Singapur und Velbert (Deutschland) international aktiv, entwirft, baut und betreibt De.mem dezentrale, containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme. Das Unternehmen hat sich auf moderne Hohlfasermembran-Technologie spezialisiert. Ergänzend dazu liefert De.mem alles, was für den Betrieb der Anlagen notwendig ist: Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien und umfassende Serviceleistungen.

Gerade diese zweite Säule hebt De.mem vom Wettbewerb ab. Denn neben der Entwicklung und dem Einsatz eigener innovativer Membrantechnologien erwirtschaftet das Unternehmen stabile und wiederkehrende Umsätze durch sein Service- und Chemikaliengeschäft - vor allem im australischen Bergbau. Das sorgt für laufende Einnahmen und eine hohe Planungssicherheit.

Organisches Wachstum als strategischer Schwerpunkt

Nach Jahren des Wachstums durch gezielte Akquisitionen richtet De.mem den Fokus nun verstärkt auf organisches Wachstum. Dieses soll eine stabile Basis schaffen und die Grundlage für steigende Marktanteile und einen höheren Unternehmenswert legen. Andreas Kröll erläutert: "Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein grundsolide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren."

Ein zentrales Element dabei ist die selbst finanzierte Forschung. De.mem hält die Rezeptur für seine Graphen-Oxid-Membran streng unter Verschluss. Diese ermöglicht eine effiziente Wasserfiltration bei geringerem Energiebedarf - mit Vorteilen für Betriebskosten und Umwelt. Die Technologie kann selbst kleinste Partikel wie Bakterien und Viren herausfiltern. Damit bietet De.mem eine zukunftsfähige Lösung für Regionen mit unsicherer Wasserversorgung.

Finanzielle Stärke für weitere Akquisitionen

Parallel zur organischen Expansion bleibt auch anorganisches Wachstum ein Thema. In den vergangenen Jahren hat De.mem sein Geschäftsmodell durch gezielte Übernahmen in Australien erweitert. Dank des stabilen Cashflows aus dem Service- und Chemikaliengeschäft sieht sich das Unternehmen heute so gut aufgestellt, dass es künftige Akquisitionen zum Teil auch durch Fremdfinanzierung stemmen kann. Das mindert den Kapitalbedarf durch neue Aktien und schützt so bestehende Aktionäre vor starker Verwässerung.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Enthaltene Werte: AU000000DEM4