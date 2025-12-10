De.mem öffnet neue Türen im Goldsektor - Wachstumspotenzial durch Übernahme von Core Chemicals

Anzeige / Werbung

Mit der Übernahme von Core Chemicals im Oktober verfolgt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) weiter konsequent seine Strategie: Der Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen verstärkt seine Präsenz im wachstumsstarken Goldminensektor und sichert sich zusätzliches Know-how. Die Akquisition fügt sich ein in das langfristige Ziel, im fragmentierten australischen Markt eine führende Rolle einzunehmen.

Perfekte Plattform für Expansion

Kit Chia, Gründer von Core Chemicals, erklärt: "Wir haben unser Unternehmen im Rahmen unseres Nachfolgeprozesses an De.mem verkauft. Das Ziel ist es, unser über viele Jahre aufgebautes Fachwissen und unsere Erfahrung weiterzugeben und auf die nächste Stufe zu heben." Er sieht in der Partnerschaft große Chancen für eine Expansion über Westaustralien hinaus - insbesondere in andere Regionen mit starker Goldminenpräsenz und betont: "De.mem ist in ganz Australien tätig und verfügt über Verbindungen zu wichtigen internationalen Regionen."

Skalierung über Synergien

Ein wesentlicher Vorteil liegt im Zugriff auf De.mems bestehende Infrastruktur. "De.mem verfügt über sechs Standorte in Australien, über die wir unsere Kunden unterstützen können", so Chia. Die Möglichkeit zum Cross-Selling in den Goldminensektor ist ein weiterer Hebel, um das Wachstum zu beschleunigen. Die Unterstützung durch De.mem als börsennotiertes Unternehmen zusammen mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten sei dabei entscheidend.

Erfahrung als Wachstumstreiber

Chia bleibt als Geschäftsführer an Bord und will das Geschäft in neue Regionen tragen. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung im Goldbergbau mit - und ein gewachsenes Netzwerk. "Dies kann auch dazu beitragen, die Goldminenprodukte von De.mem, wie Entkalkungsmittel und andere Prozesschemikalien, weiter zu nutzen", so Chia.

Wachstum mit Augenmaß

Gleichzeitig mahnt Chia, den Fokus nicht zu verlieren: "Die Herausforderung wird darin bestehen, fokussiert zu bleiben und die Aufgaben zu erledigen, die mit minimalem Aufwand einen großen Erfolg bringen." Das profitable Bestandsgeschäft bilde eine gute Basis. Jetzt gelte es, effiziente Logistikstrukturen aufzubauen und schnell neue Kundenkontakte zu knüpfen.

"One-Stop-Shop" für die Goldminenindustrie

Für De.mem-CEO Andreas Kröll ist der strategische Nutzen klar: "Zusammen mit Core Chemicals können wir Goldminen-Kunden einen echten 'One-Stop-Shop' für Produkte und Dienstleistungen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung anbieten." Besonders attraktiv: die hohen Margen des übernommenen Unternehmens. "Das kombinierte Pro-forma-EBITDA für unsere Gruppe beträgt 1,6 Millionen AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025", so Kröll.

Synergien von Beginn an

Die Übernahme wurde nicht über Nacht entschieden - beide Unternehmen kannten sich bereits gut. Die Integration ist weit fortgeschritten. "Die administrativen und logistischen Aspekte der Geschäftstätigkeit von Core Chemicals werden ab dem Abschluss der Akquisition Ende Oktober 2025 über die bestehende operative Plattform von De.mem in Perth weitergeführt", erklärt Kröll.

Erste Erfolge in Sichtweite

Die Integration verläuft zügig. "Da der Schwerpunkt des Geschäfts von Core Chemicals sehr klar ist, konnten wir sofort nach Abschluss der Übernahme loslegen." Bereits heute läuft die Kundenakquise an: "Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit potenziellen Neukunden im Osten Australiens und erwarten, bereits in den kommenden Monaten die ersten Neukunden zu gewinnen" so De.mem-CEO Andreas Kröll.

Marktführerschaft im Visier

Kröll zeigt sich überzeugt, dass die Übernahme De.mem (ISIN: AU000000DEM4) weiter nach vorne bringt: "Es bietet sich eine enorme Chance, unser Unternehmen als führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung für Kunden aus dem Goldbergbau weiter zu etablieren." Die Erfahrung von Kit Chia sei dabei ein wesentlicher Baustein.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

