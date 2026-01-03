Seltene Erden im Aufwind: De.mem liefert saubere Lösungen für wachsende Bergbauregionen

Anzeige / Werbung

Die geopolitischen Spannungen rund um kritische Rohstoffe wie Seltene Erden nehmen weiter zu. Der Fokus richtet sich dabei zunehmend auf China - das Land dominiert mit über 60 Prozent die weltweite Förderung und kontrolliert rund 90 Prozent der Weiterverarbeitung dieser strategisch wichtigen Materialien. Diese sind unerlässlich für moderne Technologien: von Elektromobilität über Windkraft bis hin zu Smartphones. Entsprechend hoch ist die Abhängigkeit westlicher Industrieländer. Eine neue Partnerschaft zwischen den USA und Australien soll das ändern.

Seltene Erden: Schlüsselrohstoff mit geopolitischem Risiko

Seltene Erden werden vor allem in Form von Permanentmagneten, Legierungen, Katalysatoren und Polituren verwendet. Sie sind technisch anspruchsvoll in der Gewinnung - und das macht sie teuer. China ist bislang der dominante Anbieter, sowohl in der Förderung als auch in der Raffinadeproduktion. Diese Marktkonzentration birgt erhebliche Risiken. Handelsbeschränkungen, wie jüngst Chinas Exportkontrollen, erhöhen die Unsicherheit auf dem Weltmarkt. Die EU-Handelskammer in China warnte Anfang Dezember im Handelsblatt, vielen europäischen Unternehmen drohten "Produktionsverlangsamungen oder sogar -stopps".

Kosten und Kapazitäten außerhalb Chinas im Fokus

Grundsätzlich sind Seltene Erden weltweit vorhanden - doch mit China preislich zu konkurrieren, ist kaum möglich. Das schreckt Investoren bislang ab. Zwar liegen die größten Ressourcen laut Daten von 2020 in Russland. Doch entscheidend sind die förderbaren Reserven. Hier steht Australien mit 1,9 Prozent des globalen Anteils nach China, Russland und Indien an vierter Stelle. Die USA erkennen dieses Potenzial nun und forcieren den Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Rohstoffriesen auf der Südhalbkugel.

US-Milliarden für australische Rohstoffprojekte

Im Oktober 2025 beschlossen die USA und Australien eine umfassende strategische Kooperation zur Förderung Seltener Erden. US-Präsident Donald Trump und Australiens Premierminister Anthony Albanese verständigten sich im Weißen Haus auf milliardenschwere Investitionen. Laut einem Bericht der Tagesschau sollen Projekte mit einem Volumen von 8,5?Milliarden US-Dollar umgesetzt werden. "Das Weiße Haus erklärte in dem Bericht, die abzubauenden Rohstoffe hätten einen geschätzten Wert von 53?Milliarden US-Dollar." Eine Schlüsselrolle spielt dabei das US-Verteidigungsministerium, das unter anderem in eine Gallium-Raffinerie in Australien investieren will.

Bergbauboom stärkt gesamte Wertschöpfungskette

Australien ist bereits ein weltweit bedeutender Rohstoffproduzent. Neben Gold gewinnt nun auch der Sektor für Seltene Erden an Bedeutung. Der laufende Bergbauboom wirkt sich positiv auf zahlreiche Branchen aus - von Ausrüstungsherstellern über Transport- und Infrastrukturunternehmen bis hin zum Energiesektor. Auch der Staat profitiert. Eine wachsende Wertschöpfungskette entsteht. Die Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen schafft neue Arbeitsplätze und stärkt die wirtschaftliche Basis der Region.

Herausforderungen beim Umweltschutz als Wachstumshemmnis

Doch der Aufschwung bringt auch Herausforderungen. Die Umwandlung von Erzen in verwendbare Mineralien ist ökologisch anspruchsvoll. Radioaktive Abfälle und chemisch belastete Abwässer sind zentrale Probleme. Australien fordert von Bergbaufirmen hohe Umweltstandards ein. Besonders der Schutz der Wasserqualität steht im Fokus. Trotz strenger Vorschriften kommt es immer wieder zu Umweltproblemen - etwa durch Eingriffe in Wasserschutzgebiete. Unternehmen müssen daher verstärkt in umweltverträgliche Technologien investieren.

Lösungen für Wasseraufbereitung im Aufwind

Einer der Profiteure dieses Trends ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Das australische Unternehmen bietet dezentrale Systeme zur Wasseraufbereitung und zählt zahlreiche Bergbauunternehmen in Westaustralien zu seinen Kunden. Gerade im Bereich der Seltenen Erden entsteht ein dynamischer Wachstumsmarkt. Die politische Unterstützung durch die USA sowie der wachsende Bedarf an Versorgungssicherheit geben der Branche Rückenwind. Entscheidend wird sein, wie gut es gelingt, wirtschaftliche Förderung und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-usa-kooperiert-mit-australien-bei-seltenen-erden/4990720/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Seltene Erden im Aufwind: De.mem liefert saubere Lösungen für wachsende Bergbauregionen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4