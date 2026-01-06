Seltene Erden, sauberes Wasser: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem positioniert sich im Zentrum des Rohstoffzyklus

Anzeige / Werbung

Die geopolitische Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden ist ein altbekanntes Risiko - und aktueller denn je. Denn obwohl die begehrten Rohstoffe global vorkommen, stammen rund 60 Prozent der weltweiten Fördermenge und fast 90 Prozent der Weiterverarbeitung aus China. Für Industrienationen bedeutet das: Abhängigkeit und Unsicherheit. Eine Umfrage der EU-Handelskammer in China verdeutlicht den Handlungsdruck: Jedes dritte Unternehmen will sich bei kritischen Rohstoffen unabhängiger von China machen - selbst, wenn dafür höhere Kosten in Kauf genommen werden müssen.

Insbesondere die USA und Japan forcieren deshalb ihre Aktivitäten in Afrika und Lateinamerika. Jetzt folgt ein strategischer Schulterschluss mit Australien - einem Land, das selbst über relevante Reserven verfügt und seit Jahren als verlässlicher Partner des Westens gilt.

Australien rückt in den Fokus der Rohstoffstrategie

Die Anwendung von Seltenen Erden konzentriert sich zunehmend auf Hightech-Bereiche. Besonders Permanentmagnete (NdFeB-Magnete), Metalllegierungen für Batterien sowie Katalysatoren und Polituren stehen im Zentrum. Dabei variieren die Einsatzfelder je nach Element stark.

Durch Chinas Marktdominanz wirken sich Exportbeschränkungen direkt auf globale Lieferketten aus. Die EU-Handelskammer warnte zuletzt vor möglichen Produktionsstopps in Europa. Für viele Unternehmen wird der Bezug aus alternativen Ländern zur Notwendigkeit - trotz unklarer Mehrkosten.

Die größten Vorkommen an Seltenen Erden liegen laut Daten von 2020 zwar in Russland, doch beim entscheidenden Faktor - den wirtschaftlich und technisch förderbaren Reserven - belegt Australien weltweit Rang vier, hinter China, Russland und Indien. Dabei gilt: Ressourcen umfassen alle bekannten Vorkommen - unabhängig davon, ob sie technisch oder wirtschaftlich nutzbar sind. Reserven hingegen sind genau der Teil, der unter den aktuellen Bedingungen tatsächlich gefördert werden kann.

Milliardenschwere US-Investitionen in australischen Bergbau

Im Oktober 2025 haben die USA und Australien ihre strategische Partnerschaft bei Seltenen Erden auf ein neues Level gehoben. Bei einem Treffen im Weißen Haus vereinbarten US-Präsident Donald Trump und Australiens Premierminister Anthony Albanese milliardenschwere Investitionen.

Geplant sind Rohstoffprojekte im Umfang von 8,5 Milliarden US-Dollar. Besonders das US-Verteidigungsministerium wird aktiv - mit Beteiligung am Bau einer Gallium-Raffinerie in Australien. Das Weiße Haus schätzt den Wert der zu fördernden Rohstoffe auf insgesamt 53 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, Chinas Dominanz in diesem strategisch wichtigen Segment zu reduzieren.

Australiens Rohstoffboom schafft neue Wertschöpfungsketten

Australien punktet nicht nur mit seinen Vorkommen, sondern auch mit einem breiten Boom im Bergbausektor - insbesondere bei Gold. Das zieht nachgelagerte Industrien mit: Von Maschinenbau über Logistik bis hin zu Energiekonzernen profitieren zahlreiche Branchen.

Dabei entsteht eine starke Wertschöpfungskette, die Jobs schafft und die Wirtschaft trägt. Auch der australische Staat profitiert. Besonders für Unternehmen, die an dieser Kette beteiligt sind, ergeben sich interessante Chancen - sowohl operativ als auch aus Investorensicht.

Wasseraufbereitung als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Bergbau

Mit dem Wachstum steigt auch die Verantwortung. Der Abbau von Seltenen Erden ist technisch anspruchsvoll und ökologisch herausfordernd. Chemikalien, radioaktive Rückstände und Wasserverbrauch sind zentrale Themen.

Australien verlangt hohe Umweltstandards, insbesondere im Hinblick auf Wasserschutz. Verstöße - etwa durch Eingriffe in Wasserschutzgebiete - können teuer werden. Bergbaufirmen sind gefordert, effiziente Lösungen zur Wasseraufbereitung umzusetzen.

De.mem liefert Technologien für die wachsende Bergbauindustrie

Ein Unternehmen, das dabei in den Fokus rückt, ist De.mem. Der Spezialist für dezentrale Wasseraufbereitung mit Sitz in Australien betreibt Niederlassungen in Singapur und Deutschland.

De.mem bietet containerbasierte Anlagen, die speziell auf die Anforderungen der Industrie - insbesondere des Bergbaus - zugeschnitten sind. Zum Portfolio gehören neben innovativer Hohlfasermembran-Technologie auch Betriebsmittel und Serviceleistungen.

Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie Rio Tinto und BHP - ein deutlicher Vertrauensbeweis in die Technologie des Unternehmens. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Australien könnten Unternehmen wie De.mem künftig noch stärker von der neuen Dynamik rund um Seltene Erden profitieren.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-usa-kooperiert-mit-australien-bei-seltenen-erden/4990720/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Seltene Erden, sauberes Wasser: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem positioniert sich im Zentrum des Rohstoffzyklus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4