Wasseraufbereitungsspezialist De.mem: Wachstumsstory im Rohstoffboom von Westaustralien

Das Jahr 2025 ist als Rekordjahr in die Firmengeschichte von De.mem eingegangen. Auch die Perspektiven für das neue Geschäftsjahr wirken vielversprechend. Rückenwind kommt dabei vor allem aus Westaustralien. Dort läuft die Bergbauindustrie auf Hochtouren. Getrieben wird der Sektor von neuen Höchstständen beim Goldpreis, die den Abbau des Edelmetalls antreiben. Gleichzeitig steigt die Bedeutung Seltener Erden für die Weltwirtschaft - Rohstoffe, die ebenfalls in Westaustralien vorkommen.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat sich in diesem Umfeld als verlässlicher Partner für die Bergbauindustrie etabliert. Der Fokus liegt dabei bewusst auf mittelgroßen Kunden. Damit grenzt sich das Unternehmen von großen Wettbewerbern wie Veolia ab, die vor allem Großkunden bedienen. Für mittelgroße Minenbetreiber bietet De.mem ein Rundum-Paket als sogenannter One-Stop-Shop. Dieses Modell verschafft dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber vielen kleineren Wettbewerbern, die nur einzelne Leistungen anbieten können.

Stabile Einnahmen durch Service- und Spezialchemiegeschäft

De.mem ist heute international tätig. Dennoch spielt Westaustralien für das Geschäft weiterhin eine zentrale Rolle. Neben der Forschung und Entwicklung von Hohlfasermembranen, die beim Bau dezentraler Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden, stützen zwei weitere Geschäftsfelder das Unternehmen.

Dazu zählen das Servicegeschäft und der Bereich Spezialchemikalien. Beide Segmente sorgen für stabile, wiederkehrende Einnahmen und attraktive Margen. Besonders in der boomenden australischen Bergbaubranche verfügt De.mem über einen festen Kundenstamm, den das Unternehmen kontinuierlich betreut.

Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Geschäftsbereiche ist in der Branche ungewöhnlich. Es verbindet technologische Innovation mit einem stabilen Service- und Chemikaliengeschäft. Firmenchef Andreas Kröll betont deshalb die Besonderheit des Ansatzes: "Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese unterschiedlichen Segmente so auf- und ausgebaut hat und verbindet, wie wir".

Organisches Wachstum rückt stärker in den Fokus

Dieses Geschäftsmodell eröffnet dem Unternehmen nun neue Möglichkeiten. Nach Jahren, in denen De.mem vor allem durch Übernahmen gewachsen ist, rückt zunehmend das organische Wachstum in den Mittelpunkt.

Organisches Wachstum entsteht aus eigener Kraft - etwa durch zusätzliche Kunden, neue Produkte oder eine stärkere Marktdurchdringung. Für Unternehmen bedeutet das eine langfristige und stabile Basis. Gleichzeitig kann ein solcher Wachstumspfad zu steigenden Unternehmenswerten und dauerhaften Marktanteilen führen.

Auch für Investoren ist dieser Ansatz relevant. Firmenchef Kröll sagt: "Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein solide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren".

Akquisitionen ergänzen die Wachstumsstrategie

Trotz des stärkeren Fokus auf organisches Wachstum bleiben Übernahmen Teil der Strategie. In den vergangenen Jahren hat De.mem sein Geschäft mit mehreren kleineren Akquisitionen ausgebaut, insbesondere auf dem australischen Heimatmarkt.

Dank eines profitablen Geschäftsmodells mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse aus Service- und Spezialchemiegeschäft sieht sich das Unternehmen finanziell gut positioniert.

Ein Beispiel dafür ist die jüngste Übernahme: Im Oktober 2025 kaufte De.mem den Spezialchemikalienlieferanten Core Chemicals. Das Unternehmen beliefert Goldminen in Westaustralien mit Produkten, die die Goldextraktion verbessern und selbst kleinste Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückgewinnen können.

Core Chemicals bringt zusätzliche Dynamik

Vor der Übernahme erwirtschaftete Core Chemicals in den zwölf Monaten bis Juni 2025 einen Umsatz von rund 4 Millionen AUD und einen Gewinn vor Steuern von etwa 730.000 AUD.

Für De.mem bedeutet der Zukauf mehr als nur zusätzliche Einnahmen. Firmenchef Kröll sieht darin auch strategische Vorteile: "Diese Übernahme erhöht unser Engagement im Goldminensektor, erweitert unser Spezialchemikalienportfolio und bietet erhebliche Cross-Selling- und Margenausbau-Möglichkeiten über einen vergrößerten Kundenstamm hinweg".

Großer Zielmarkt eröffnet neue Umsatzchancen

Besonders interessant ist die Größe des adressierbaren Marktes. Core Chemicals beliefert aktuell 18 Goldminen in Westaustralien. De.mem selbst bedient etwa 15 Goldminen-Kunden im ganzen Land. In Australien gibt es jedoch rund 175 aktive Goldminen. Damit bleiben mehr als 140 potenzielle Kunden, die bislang von keinem der beiden Unternehmen beliefert werden.

Auch die Umsatzdimension zeigt das Potenzial. Jeder Goldminen-Kunde von Core Chemicals generiert im Durchschnitt rund 222.000 AUD Umsatz. Firmenchef Kröll unterstreicht deshalb die Dimension der Wachstumschance: "Angesichts der Tatsache, dass jeder Goldminen-Kunde von Core Chemicals durchschnittlich 222.000 AUD Umsatz generiert, stellt dies eine erhebliche Umsatzwachstumschance dar".

Rückenwind durch steigenden Goldpreis

Neben der Expansion im Kundenstamm profitiert De.mem auch von den langfristigen Trends im Rohstoffmarkt. Der Goldpreis befindet sich auf hohem Niveau und treibt die Aktivität im Bergbau.

Kröll bleibt daher zuversichtlich: "Wir sind hinsichtlich des Potenzials unseres Geschäfts in Westaustralien weiterhin optimistisch, zumal in absehbarer Zukunft nicht von einer Schwäche des Goldpreises auszugehen ist". Auch große Banken teilen diese Einschätzung. Goldman Sachs erwartet beispielsweise einen Goldpreis von 4.900 USD je Unze bis Dezember 2026. Für Dienstleister und Zulieferer der Goldindustrie könnte dieses Umfeld ein zusätzlicher Wachstumstreiber sein. Für De.mem eröffnet sich damit die Chance, seine Position im wichtigen Bergbaumarkt weiter auszubauen.

----

