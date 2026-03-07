Rekordjahr für Wasseraufbereitungsspezialist De.mem: Wachstum, Margen und Profitabilität erreichen neue Höhen

Anzeige / Werbung

Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht - und meldet dabei mehrere historische Bestmarken. Für das Unternehmen markiert das Jahr einen strukturellen Meilenstein: Rekordumsatz, Rekordmargen und erstmals ein vollständiges Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA.

Der Umsatz stieg auf 29,9 Mio. $. Das entspricht einem Plus von 20% gegenüber dem Vorjahr. Auch die Cash-Eingänge erreichten mit 32,3 Mio. $ einen neuen Höchstwert. Gegenüber dem Vergleichszeitraum bedeutet das ein Wachstum von 14%. Damit setzte De.mem seine Serie an steigenden Einnahmen fort. Insgesamt meldet das Unternehmen inzwischen 27 Quartale in Folge mit wachsendem Cash-Zufluss im Jahresvergleich.

Auch auf operativer Ebene zeigen die Zahlen Fortschritte. Die Bruttomarge kletterte auf einen neuen Rekordwert von 43%. Im Jahr zuvor lag sie noch bei 40%. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,6 Mio. Dollar - ebenfalls ein Höchststand und zugleich das erste vollständige Jahr mit positivem EBITDA in der Unternehmensgeschichte. Beim operativen Cashflow erzielte De.mem mit 318.000 $ bereits das zweite Jahr in Folge einen positiven Wert.

Mehr als 90% der Erlöse stammen inzwischen aus wiederkehrenden Umsätzen. Diese Struktur sorgt für eine hohe Planbarkeit der Cashflows. Gleichzeitig meldet das Unternehmen Fortschritte bei der Integration der übernommenen Core Chemicals. Die Akquisition gilt mittlerweile als vollständig eingebunden und soll im Jahr 2026 erstmals einen vollen Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern.

Zum Jahresende verfügte De.mem über eine solide Bilanz mit liquiden Mitteln und Termineinlagen von rund 4,0 Mio. $. Das Management sieht das Unternehmen damit gut aufgestellt, um die Wachstumsstrategie fortzusetzen und weitere operative Fortschritte zu erzielen.

Rekordumsätze zeigen Wirkung der Wachstumsstrategie

Mit 29,9 Mio. $ Umsatz und 32,3 Mio. $ Cash-Eingängen erzielte De.mem im Jahr 2025 die höchsten Werte seiner Unternehmensgeschichte. Beide Kennzahlen spiegeln das anhaltende Wachstum in mehreren Kernbereichen wider: wiederkehrende Serviceverträge, Spezialchemikalien sowie verstärktes Cross-Selling bei Industriekunden.

Langfristig zeigt sich dabei ein klarer Trend. Seit 2019 verzeichnet De.mem bei den Cash-Eingängen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 24%. Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf die konsequente Strategie zurück, den Anteil wiederkehrender Umsätze auszubauen.

Auch kurzfristig bleibt die Dynamik hoch. Die Serie von inzwischen 27 Quartalen mit steigenden Cash-Eingängen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal unterstreicht die Stabilität der Geschäftsentwicklung. Für das laufende Jahr erwartet das Management eine Fortsetzung dieses Wachstumspfads.

Erstmals ein vollständiges Jahr mit positivem EBITDA

Ein zentraler Meilenstein des Jahres 2025 ist das erstmals über ein komplettes Kalenderjahr positive bereinigte EBITDA. Der Wert stieg auf 1,6 Mio. $. Im Jahr 2024 lag das bereinigte EBITDA noch bei minus 60.000 $.

Mehrere Faktoren haben zu dieser Verbesserung beigetragen. Dazu zählen der steigende Anteil wiederkehrender Umsätze, eine Ausweitung der Margen sowie zunehmende Skaleneffekte innerhalb der Plattform. Auch Integrationsvorteile aus früheren Akquisitionen wirkten sich positiv aus.

Das bereinigte EBITDA berücksichtigt keine aktienbasierten Vergütungen, Kosten im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen oder andere einmalige Effekte. Gleichzeitig investiert De.mem weiterhin in strategische Zukunftsbereiche. Dazu zählen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Membranbereich in Singapur sowie der frühe Marktaufbau im Segment der Wasserfiltration für Privathaushalte. Beide Initiativen sollen die technologische Plattform des Unternehmens stärken und neue Umsatzpotenziale erschließen.

Margen und Cashflow verbessern sich kontinuierlich

Auch bei der Profitabilität setzt sich der langfristige Trend fort. Die Bruttomarge erreichte im Jahr 2025 mit 43% einen neuen Rekordwert. Im Jahr zuvor lag sie noch bei 41%. Seit 2017 - damals lag die Bruttomarge bei 18% - hat sich damit eine deutliche Verbesserung ergeben.

Die Entwicklung spiegelt die strategische Ausrichtung von De.mem wider. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf margenstarke, wiederkehrende Umsatzquellen.

Parallel dazu verbessert sich auch der operative Cashflow. Für das Jahr 2025 meldet De.mem einen positiven Wert von 318.000 $. Im Vorjahr lag dieser noch bei 115.000 $. Bereits seit 2022 zeigt der operative Cashflow eine kontinuierliche Verbesserung.

Im Working Capital kam es während des Jahres zu mehreren gezielten Investitionen. Dazu zählen rund 250.000 $ zur Vorfinanzierung von Working Capital bei Core Chemicals nach der Übernahme sowie etwa 250.000 $ für projektbezogene Komponentenbeschaffungen im Zusammenhang mit einem kürzlich vergebenen Projekt in Deutschland. Diese Investitionen sollen im Jahr 2026 in entsprechende Umsätze umgewandelt werden.

Management sieht 2026 als nächstes Wachstumsjahr

Der CEO von De.mem, Andreas Kroell, ordnet die Entwicklung klar ein: "2025 stellt einen Wendepunkt für De.mem dar.

Wir haben Rekordumsätze, Rekordmargen und unser erstes vollständiges Jahr mit positivem EBITDA erzielt. Unser Anteil wiederkehrender Umsätze übersteigt 90%, die Margen weiten sich weiter aus, und operative Skaleneffekte werden über die gesamte Plattform hinweg zunehmend sichtbar.

Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und 2026 neue Rekorde zu erreichen."

Der Fokus liegt damit auf einem Unternehmen, das seine Strategie konsequent umgesetzt hat: Der Anteil wiederkehrender Umsätze ist gestiegen, die Margen haben sich verbessert und die operative Plattform zeigt zunehmende Profitabilität. Hält die aktuelle Wachstumsdynamik an, könnte De.mem auch im kommenden Jahr weitere operative Fortschritte und neue Bestwerte bei zentralen Kennzahlen erreichen.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

