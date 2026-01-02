De.mem startet mit Fremdfinanzierung in neue Wachstumsphase

Anzeige / Werbung

Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Ltd (ISIN: AU000000DEM4) hat sich erstmals Fremdkapital gesichert: Ein Aktionärsdarlehen über 500.000 $ wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Kapital fließt direkt in die Finanzierung der Übernahme von Core Chemicals Pty Ltd - ein strategischer Zukauf, der neue Wachstumspotenziale eröffnet.

Fokus auf Akquisition und Integration von Core Chemicals

Das frische Kapital dient dazu, die im Oktober angekündigte Akquisition von Core Chemicals finanziell abzusichern. De.mem nutzt die Mittel gezielt, um das neue Geschäft schnell in die Unternehmensstruktur zu integrieren und gezielt auszubauen.

Finanzierungsstruktur ohne Verwässerung

Die Bedingungen des Darlehens unterstreichen den disziplinierten Finanzierungsansatz: Der Betrag ist unbesichert, mit einem festen Zinssatz von 9% pro Jahr und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Eine Umwandlung in Aktien ist ausgeschlossen - ein klares Signal an bestehende Aktionäre, dass Wachstum nicht auf Kosten der Kapitalstruktur erfolgt.

Finanzielle Reife ebnet Weg für Fremdkapital

Der Abschluss dieser Finanzierung markiert einen Wendepunkt für De.mem: Erstmals greift das Unternehmen auf Fremdkapital zurück - möglich gemacht durch den Übergang zu positiven operativen Cashflows und einem positiven EBITDA im Jahr 2025. Damit stärkt De.mem seine unternehmerische Unabhängigkeit und eröffnet neue Spielräume für künftige Expansionen.

Erste Erfolge aus Core-Chemicals-Übernahme sichtbar

Bereits im ersten Monat nach Abschluss der Übernahme zeigt sich das Potenzial der Akquisition: Im November 2025 erzielte Core Chemicals einen Umsatz von 675.000 $ - deutlich über den Erwartungen und auf Basis eines früheren Jahresumsatzes von rund 4 Mio. $. Die Darlehensmittel sollen nun helfen, dieses Geschäft zügig zu skalieren.

Management demonstriert Vertrauen mit Eigenbeteiligung

Finanziert wird das Darlehen durch den Chairman Harry De Wit und den CFO Andrew Tay - beide stellen jeweils 250.000 $ zur Verfügung. Das Engagement des Top-Managements ist ein starkes Signal für das Vertrauen in den eingeschlagenen Wachstumspfad.

Mit dem gelungenen Einstieg in die Fremdfinanzierung und dem dynamischen Start des neuen Geschäftsbereichs positioniert sich De.mem für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung - solide, wachstumsorientiert und gut kapitalisiert.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4