Vom Wassertropfen zum Treiber: Warum De.mem, Fluence Corporation und Pentair im Bergbau plötzlich strategisch relevant werden

Die globale Bergbauindustrie steht angesichts strengerer Umweltauflagen, steigender Energiepreise und wachsender Nachfrage nach kritischen Rohstoffen unter Druck. Besonders im Goldsektor bleibt der Bedarf an effizienten Wasser- und Chemielösungen hoch, da Minengesellschaften ihre Produktionsprozesse stabilisieren und regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungssysteme profitieren dabei von einem Trend zu flexiblen Anlagen, die sich schnell an geologische und standortspezifische Gegebenheiten anpassen lassen. Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen wie De.mem sowie vergleichbare Anbieter wie Fluence Corporation und Pentair verstärkt in den Fokus.

De.mem: Integration eines Spezialchemie-Anbieters

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) setzt seinen Expansionskurs mit der Übernahme von Core Chemicals konsequent fort. Das Unternehmen stärkt damit seine Position im westaustralischen Goldminensektor, einem der dynamischsten Märkte des Landes. Core Chemicals verfügt über ein wachsendes Kundennetzwerk aus 18 Goldminenbetrieben und erzielt für die zwölf Monate bis Juni 2025 rund 4 Mio. AUD Umsatz sowie 730.000 AUD Gewinn vor Steuern. Die Transaktion schafft ein pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD und bietet erhebliche Cross-Selling-Potenziale, da sich das bestehende Portfolio von De.mem und die Spezialchemikalien von Core Chemicals klar ergänzen.

Mit Blick auf 142 bislang nicht adressierte Goldminen in Australien zeigt sich weiteres Wachstumspotenzial. Parallel eröffnet die Integration Zugang zu neuen Regionen wie Queensland oder Papua-Neuguinea, wo De.mem bereits aktiv ist. Kostensynergien von etwa 100.000 AUD jährlich unterstreichen zusätzlich die operative Logik hinter dem Zusammenschluss. Finanziert wurde die Übernahme über eine überzeichnete Kapitalerhöhung, die zu einem Kurs von 10,5 Cent pro Aktie durchgeführt wurde und das Vertrauen bestehender Investoren widerspiegelt.

Fluence Corporation: Dezentrale Lösungen für Industrie und Rohstoffsektor

Die Fluence Corporation gilt als einer der technologisch ähnlichsten Anbieter zu De.mem. Das Unternehmen konzentriert sich auf modulare, dezentrale Wasseraufbereitungssysteme, die weltweit in Industrie- und Bergbauprojekten eingesetzt werden. Fluence (ISIN: AU000000FLC5) positioniert sich im Markt seit Jahren mit standardisierten MABR-Lösungen (Membrane Aerated Biofilm Reactor), die vor allem dort gefragt sind, wo Energieeffizienz und kompakte Anlagenstrukturen im Vordergrund stehen. Wie bei De.mem liegt der Fokus auf Regionen mit steigender Nachfrage nach nachhaltigen Wassertechnologien, u. a. im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika. Fluence dürfte daher von denselben strukturellen Trends profitieren, die auch De.mem antreiben - insbesondere dem Bedarf an robusten, dezentralen Systemen für abgelegene Rohstoffstandorte.

Pentair plc: Industrielle Wassertechnik mit globaler Präsenz

Pentair zählt zu den international etablierten Wassertechnikunternehmen, die zunehmend in industriellen Anwendungen - darunter Bergbau und Metallurgie - vertreten sind. Das Unternehmen bietet Filtrations-, Membran- und Pumpensysteme an, die in ähnlichen Einsatzbereichen wie bei De.mem genutzt werden. Zwar ist Pentair (ISIN: IE00BLS09M33) breiter diversifiziert, doch seine Aktivitäten im Bereich "Industrial Solutions" zeigen deutliche Überschneidungen: Prozesswasserbehandlung, Kreislaufsysteme und Effizienzsteigerungen in Unternehmen mit hohem Wasserverbrauch. Pentair profitiert dabei von globalen Lieferketten, einer starken Kapitalbasis und einem weltweit skalierbaren Geschäftsmodell, das auch in rohstofforientierten Sektoren Bedeutung gewinnt.

Fazit

Die jüngste Übernahme stärkt De.mem spürbar im australischen Goldsektor und erweitert das Leistungsangebot um wichtige Spezialchemikalien. Der Vergleich mit Fluence und Pentair verdeutlicht zudem, dass sich De.mem in einem Marktumfeld bewegt, das von steigender Nachfrage nach modularen, energieeffizienten und skalierbaren Wasserbehandlungslösungen getragen wird. Während Fluence technologische Nähe zeigt und Pentair seine internationale Präsenz einbringt, eröffnen sich für De.mem vielfältige Chancen, die eigene Position im globalen Wettbewerb weiterzuentwickeln - insbesondere mit Blick auf neue Rohstoffregionen und mögliche Kooperationen im Minensektor.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-trumpft-mit-weiterer-uebernahme-im-goldsektor-auf/4958360

