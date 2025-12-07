De.mem: Strategischer Zukauf und starke Zahlen eröffnen Kurspotenzial

Anzeige / Werbung

Der australische Wasser- und Chemiespezialist De.mem sorgt mit einem gezielten Wachstumsschritt für Aufmerksamkeit an der Börse. Die Übernahme von Core Chemicals markiert einen strategischen Ausbau des Kerngeschäfts. Für Veritas Securities ist der Deal ein starkes Signal - das Analysehaus sieht auf Sicht von zwei Jahren ein Kurspotenzial von rund 59% und hebt das Kursziel auf 18,2 Cents an.

Übernahme von Core Chemicals verdoppelt EBITDA

Mit der Akquisition von Core Chemicals sichert sich De.mem ein Unternehmen mit Fokus auf Spezialchemikalien für die Goldminenindustrie - ein Sektor mit stabiler und kontinuierlicher Nachfrage. Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,68 ?Mio. ?$, während der Jahresumsatz bei 4 ?Mio. ?$ und das Vorsteuerergebnis bei 730.000? $ liegt. Veritas bezeichnet diese Bewertung als "angemessen": Das Umsatzmultiple liegt bei 0,7, das Gewinnmultiple bei 3,7.

Die Analysten heben hervor, dass sich das Pro-forma-EBITDA des Gesamtkonzerns durch die Akquisition nahezu verdoppeln dürfte. Obwohl mögliche Synergien nicht in die Bewertung einflossen, stuft Veritas deren Eintritt als "sehr wahrscheinlich" ein. Zudem bringt eine begleitende Kapitalerhöhung von 3 ?Mio.$ frisches Eigenkapital und verbessert die Handelsliquidität der Aktie - ein positiver Nebeneffekt.

Starke Quartalszahlen sorgen für Prognoseanhebung

Parallel zum Zukauf überzeugt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) auch operativ. Das Septemberquartal zeigt laut Veritas eine starke Performance. Die operative Run-Rate der ersten neun Monate hat die Analysten dazu veranlasst, ihre Schätzungen für das Bestandsgeschäft anzuheben. In Kombination mit dem Beitrag von Core ergibt sich laut Veritas ein "deutlich besseres mittelfristiges Gewinnprofil".

Besonders positiv bewertet Veritas dabei mehrere operative Hebel: Die steigende Kosteneffizienz, Skaleneffekte im laufenden Geschäft, die Ultrafiltrationsmembran als bislang unbewertete margenstarke Option sowie erste Umsätze aus Großprojekten und BOOT-Vereinbarungen, die in die Monetarisierungsphase eintreten.

Wachstumsmarkt Wasseraufbereitung beflügelt zusätzlich

Neben den unternehmensspezifischen Fortschritten wirken auch externe Faktoren unterstützend. In Australien steigen die Wasserpreise - insbesondere in New South Wales. Das erhöht den wirtschaftlichen Druck, in eigene Wasseraufbereitung zu investieren. Gleichzeitig treiben hohe Anschlusskosten an zentrale Wassernetze die Nachfrage nach dezentralen Lösungen - einem Kernbereich von De.mem.

Trotz einer gewissen Zurückhaltung gegenüber Wasseraktien im australischen Markt, bedingt durch Negativerfahrungen mit Wettbewerbern, sieht Veritas De.mem auf einem stabilen Kurs. Das Unternehmen "liefert Qualität", verfügt über Potenzial für regionales Wachstum und bietet "Cross-Selling-Potenziale" - eine attraktive Kombination für langfristig orientierte Investoren.

Typische Risiken - aber beherrschbar

Veritas verschweigt die Risiken nicht. Dazu gehören Nachfrageschwankungen im Engineeringbereich, potenzielle Insolvenzen auf Kundenseite, Beschaffungs- und Kostenrisiken sowie die Abhängigkeit von wenigen Großkunden. Auch Verzögerungen bei Kundenentscheidungen sowie Sicherheits- und Cyberrisiken werden genannt.

Ebenso kann der Zugang zu geistigem Eigentum und zu Rohstoffen Herausforderungen darstellen. Die Analysten betonen allerdings, dass dies keine Besonderheiten von De.mem seien, sondern typische Risiken für Unternehmen im Chemie-, Projekt- und Technologiesektor - dennoch seien sie relevant und sollten beachtet werden.

Attraktive Bewertung bietet 59% Aufwärtspotenzial

Veritas Securities stuft die Aktie von De.mem (ISIN: AU000000DEM4) mit "Kaufen" ein und sieht ein Kursziel von 18,2 Cents. Diese Einschätzung basiert auf einer Bewertung für das Jahr 2027 mit einem EV/EBITDA von 4,7 und einem KGV von 7,9 - aus Sicht der Analysten attraktive Multiples. Beim aktuellen Kurs von etwa 11,5 Cents ergibt sich daraus ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 59%.

Die zentralen Treiber dieser optimistischen Prognose: das verbesserte mittelfristige Gewinnprofil, die erwartete EBITDA-Steigerung durch die Core-Übernahme, die zunehmende Effizienz des Geschäftsmodells und ein strukturell wachsender Markt. Das Fazit der Analysten fällt entsprechend deutlich aus: "Wer an De.mems Wachstum glaubt, hat laut Analysten 'gute Gründe, den Scheckbuchdeckel zu lüften'."

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



