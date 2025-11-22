Veritas Securities zu De.mem-Kursziel - Aufwärtspotenzial von ~59

Anzeige / Werbung

Wenn sich ein mittelständischer Wasser- und Chemiespezialist wie De.mem auf Akquisitionstour begibt, schaut die Analystenwelt genau hin. Veritas Securities hat sich den jüngsten Zukauf - Core Chemicals - sowie die aktuellen Zahlen des Unternehmens genauer vorgenommen. Heraus kommt ein Bild, das deutliche Chancen, aber auch die typischen Fallstricke eines Projekt- und Chemiegeschäfts zeigt.

Ein Zukauf, der ins Herz des Geschäfts zielt

Core Chemicals liefert Spezialchemikalien für die Goldminenindustrie - ein Segment, das seit Jahren stabile Nachfrage verzeichnet. Das Unternehmen generiert 4 Mio. $ Umsatz und 730.000 $ Vorsteuergewinn; De.mem bezahlt dafür insgesamt 2,68 Mio. $. Veritas nennt diese Bewertung "angemessen": ein Umsatzmultiple von 0,7 und ein Gewinnmultiple von 3,7 gelten in dieser Nische als attraktiv.

Für De.mem bedeutet die Übernahme einen klaren Entwicklungsschub. Die Analysten rechnen vor, dass sich das Pro-forma-EBITDA des Konzerns durch Core nahezu verdoppelt. Synergien modelliert Veritas bewusst nicht - hält sie aber für sehr wahrscheinlich. Zudem bringt eine Kapitalerhöhung 3 Mio. $ frisches Eigenkapital in die Kasse und erhöht die Handelsliquidität der Aktie.

Solide Quartalszahlen und angehobene Prognosen

Parallel zur Übernahme legt De.mem ein robustes Septemberquartal vor. Die Run-Rate der ersten neun Monate überzeugt die Analysten so sehr, dass sie die Prognosen für das De.mem-Geschäft anheben. Zusammen mit dem Beitrag von Core ergibt sich für Veritas ein deutlich besseres mittelfristiges Gewinnprofil.

Besonders positiv notiert das Researchhaus:

eine zunehmend effiziente Kostenbasis,

operative Hebeleffekte,

die neue Ultrafiltrationsmembran als unbewertete, potenziell margenstarke Option,

und die Monetarisierungsphase früherer BOOT- und Großprojekte.

Der Blick nach vorne: Rückenwind aus dem Sektor

Veritas erkennt nicht nur interne Fortschritte, sondern auch strukturelle Markttrends, die De.mem in die Karten spielen. In Australien steigen die Wasserpreise - zuletzt drastisch in New South Wales -, was Investitionen in Wasseraufbereitung attraktiver macht. Hohe Anschlusskosten ans städtische Wassernetz erhöhen zusätzlich die Nachfrage nach dezentralen Lösungen.

Trotz einer gewissen Skepsis im australischen Markt gegenüber "Wasseraktien", hervorgerufen durch Fehltritte einiger Wettbewerber, sieht Veritas De.mem als Unternehmen, das Qualität liefert, regional expandieren kann und von Cross-Selling-Potenzialen profitiert.

Der Haken: Risiken bleiben real

Die Analysten ignorieren die Risiken nicht. Genannt werden unter anderem: Nachfrageschwankungen im Engineeringgeschäft, Kundeninsolvenzen, Beschaffungs- und Kostenrisiken, Abhängigkeit von Großkunden, Verzögerungen bei Entscheidungen, Sicherheits- und Cyberrisiken sowie mögliche Probleme beim Zugang zu IP oder Rohstoffen. Es ist die übliche Palette für ein Projekt-, Chemie- und Technologiebusiness - aber sie bleibt relevant.

Das Fazit der Analysten: Kauf mit Kursziel 18,3 Cent

Die Bewertung auf Basis des Geschäftsjahres 2027 - ein EV/EBITDA von 4,7 und ein KGV von 7,9 - erscheint den Analysten attraktiv. Veritas Securities stuft die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein und sieht ein Kursziel von 18,2 US-Cents (0,182 $). Bei einem angenommenen aktuellen Aktienkurs von etwa 11,5 Cents (0,115 $) ergibt sich daraus ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von rund 59%.

Veritas begründet dieses Ziel mit dem stark verbesserten mittelfristigen Gewinnprofil - insbesondere durch den EBITDA-Schub aus der Core Chemicals-Übernahme -, operativen Effizienzsteigerungen sowie dem strukturellen Markttrend hin zu dezentraler Wasseraufbereitung. Für Investoren, die an De.mems Wachstumskurs glauben, sieht Veritas damit gute Gründe, "den Scheckbuchdeckel zu lüften".

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

