Estee Lauder verzeichnet deutlichen Kursrückgang, während Analysten ihre Erwartungen drastisch anpassen. Kann das anstehende Quartalsergebnis die Wende bringen?

Die Estee Lauder-Aktie notiert heute bei 47,60 Euro und verzeichnet damit ein Minus von 0,63 Prozent zum Vortag. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Kosmetikkonzerns bereits 65,28 Prozent an Wert verloren - ein deutlicher Ausreißer nach unten.

Kurs unter Druck: Analysten korrigieren massiv

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Estee Lauder ?

In den letzten Tagen haben gleich mehrere große Banken ihre Kursziele für die Estee Lauder-Aktie gesenkt:

Citigroup strich das Ziel von 77 auf 55 Dollar

strich das Ziel von 77 auf 55 Dollar BofA Securities reduzierte von 85 auf 65 Dollar

reduzierte von 85 auf 65 Dollar Eine weitere Bank passte ihre Erwartungen von 75 auf 60 Dollar an

Der aktuelle Konsens unter den 30 verfolgenden Analysten liegt bei "Hold" - 80 Prozent empfehlen die Aktie weder zum Kauf noch zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 71,83 Dollar liegt zwar 32 Prozent über dem aktuellen Kurs, doch die Bandbreite der Schätzungen ist extrem weit gestreut (55 bis 120 Dollar).

Fundamentale Schwächen dominieren

Trotz eines attraktiven KUV von 0,71 (Kurs-Umsatz-Verhältnis) und einem soliden ESG-Rating von MSCI (A) zeigen sich gravierende Probleme:

Die Margenentwicklung bleibt schwach

Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden zuletzt regelmäßig nach unten korrigiert

Das KGV von 28,58 erscheint hoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt

Am 1. Mai will das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegen - viele Anleger hoffen auf eine Trendwende. Doch angesichts der jüngsten Analystenkommentare bleibt die Skepsis groß. Der Titel notiert zwar 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, liegt aber gleichzeitig 195 Prozent unter dem Jahreshoch. Ein klarer Aufwärtstrend ist nicht in Sicht.

Anzeige

Estee Lauder-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Estee Lauder-Analyse vom 22. April liefert die Antwort:

Die neusten Estee Lauder-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Estee Lauder-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Estee Lauder: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...