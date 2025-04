NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der schwache US-Dollar treibe die Gewinnerwartungen an, aber nicht die Bewertung, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in seinem am Karfreitag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Schätzungen nach soliden Quartalszahlen des Herstellers von Industrierobotern, Ladestationen für E-Autos oder Automationslösungen deutlich an./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 22:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012221716