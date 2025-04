wO Börsenlounge: Tesla | BP | SAP - Eli Lilly verschlimmert die Krise bei Novo Nordisk!

Neue Studiendaten Eli Lilly machen das Leben der Novo Nordisk Aktionäre nicht gerade leichter. Die Abnehmpille "Orforglipron" kommt in der Phase 3 Studie mit guten Daten um die Ecke. Novo Nordisk weiter nicht anfassen?Donald Trump macht fleißig weiter und sucht sich fast täglich jemand Neues aus, auf dem er rumhacken kann. Diesmal ist es allerdings ein alt bekanntes Feindobjekt: Der Chef der US-Notenbank - Jerome Powell. Donald Trump hat erneut eine Senkung der Zinsen gefordert und Jerome Powell als "Mr. Zu Spät" und einen "großen Verlierer" bezeichnet. Bereits am Freitag hatte Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett bereits erwähnt, dass der Präsident in Betracht ziehe, Powell …

Den vollständigen Artikel lesen ...