FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Stellantis nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 11,00 auf 8,50 Euro je Aktie gesenkt. Nach den enttäuschenden Auslieferungszahlen erwarte er weitere Enttäuschungen seitens des Autobauers zur Zahlenvorlage am 30. April, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick 2025 dürfte obendrein konkrete Zahlenangaben vermissen lassen. Er kappte seine Ergebnisschätzungen. Das neue Anlageurteil resultiere aus der Hoffnung, dass der neue Vorstandschef dem Unternehmen Schwung verleihen könnte./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 14:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 15:06 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9