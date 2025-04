In einer Sektorstudie kümmern sich die Analysten von Berenberg auch um die Aktien der Allianz. Insgesamt gefällt den Analysten die Branche. Es gibt aus ihrer Sicht mehrere Gründe, warum man sich dort derzeit engagieren könnte. So steigt der freie Cashflow bei vielen Versicherungsgesellschaft weiter an. Die Betriebsgewinne legen zu, gleiches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...