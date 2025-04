Genf - Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat im ersten Quartal die Verunsicherung wegen der US-Zollpolitik zu spüren bekommen. Dennoch hat das Unternehmen die Gewinnzahlen gesteigert und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf 232,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorjahresquartal um 1 Prozent entsprach, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. In den letzten beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...